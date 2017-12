Tolygiai puolime naštą dalijęsis „Žalgiris“ įrodė pranašumą prieš „Dzūkiją“

papildymas

Kaip manot ar Zalgiris noretu pasiimti Juskeviciu? Rinkoj nera dabar kazkokiu super zaideju, o jis gan patikimas, turi nemazai tarptautines patirties, praejes Zalgirio sistema, zaides rinktinej, pataiko tritaskiu, baudas labai gerai pataiko, gali pabuti izaideju is bedos, na ir manau nera labai brangus. Jei Lietkabelis nepatenka i top16, galbut jis iseis is komandos, ir tada Zalgiris galetu paimti gan nebloga zaideja pagal kainos kokybes santyki. Gal Saras ir is jo kazka gero isspaustu, juk nera jis tarkim blogesnis nei koks Bostas, ar daug blogesnis uz Lekaviciu, kuriam ir ieskojo pamainos. Plius lietuvis. Ka manot?