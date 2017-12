Lonzo Ballo dovana tėvui – įspūdingą sumą kainuojantis prabangus automobilis

Nuotr.: AFP - Scanpix

Lonzo Ball Komanda: Los Angeles Lakers

Pozicija: PG Amžius: 20 Ūgis: 198 cm Svoris: 86 kg Gimimo vieta: Kalifornija, JAV

Bene garsiausia šiuo metu krepšinio šeimynėle JAV dar kartą priminė apie save. Los Andželo „Lakers“ komandos naujokas Lonzo Ballas Kalėdų proga įteikė įspūdingą dovaną savo tėvui LaVarui.



20-metis krepšinio talentas tėvui padovanojo prabangų „Rolls-Royce“ markės automobilį, kurio vertė siekia kelis šimtus tūkstančių JAV dolerių. Pradinė tokio „Rolls-Royce“ kaina siekia 343 tūkst. JAV dolerių. Paviešintame vaizdo įraše matoma, kaip tėvas netramdo emocijų po tokios dovanos.



Tokią dovaną Lonzo gali sau leisti, nes per pirmąjį sezoną uždirbs 6,2 milijonus JAV dolerių, o per ketverius jo kontrakto vertė siekia 33 milijonus dolerių.



Debiutiniame sezone Ballas vidutiniškai pelno po 10 taškų, atkovoja po 6,9 kamuolio ir atlieka po 7,1 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.