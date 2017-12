Gruodžio 28-osios NBA pulsas: nesenstantis Carteris bei žvėrimis virtę „Warriors“ krepšininkai

Domanto Sabonio dėjimas Nuotr.: AFP - Scanpix

Jaunystę prisiminęs Vince'as Carteris, Jono Valančiūno ir Russello Westbrooko konfliktas, įsimintiniausia Rajono Rondo karjeros naktis, dar vienas fantastiškas trečiasis „Warriors“ kėlinys – tai ir dar daugiau – gruodžio 28-osios NBA pulse.

NAUJOKAS. Bostono „Celtics“ naujoas Jaysonas Tatumas teigė, kad jis vis geriau jaučiasi NBA lygoje. Tą jis demonstruoja ir savo žaidimu. 19-metis puolėjas į Šarlotės „Hornets“ krepšį įmetė 18 taškų, iš kurių 10 – ketvirtajame kėlinyje. Tatumas dukart sudrebino krepšį greitose atakose bei kartą prasiveržęs pro Dwightą Howardą pelnė sudėtingą dvitaškį. Naujoko vedama „Celtics“ 102:91 įveikė svečius iš Šarlotės.

Debiutinį sezoną Tatumas vidutiniškai renka po 14 taškų bei atkovoja po 5,6 kamuolio. Iš toli puolėjas atakuoja net 50 proc. tikslumu.

„Tatumas patempė mus lemiamu dvikovos metu, – po mačo sakė Alas Horfordas. – Jis nebijo imtis iniciatyvos svarbiausiais rungtynių momentais. Jis žaidžia labai susikaupęs ir nesvarbu, kaip rungtynės klostėsi iki lemiamos fazės. Svarbiausiu metu jis kiekvienoje atakoje žaidė teisingai.“

IŠVYKŲ SINDROMAS. Dabar Steve'o Cliffordo kariaunos laukia keturi mačai išvykose. „Hornets“ svečių arenose šį sezoną laimėjo vos dukart per 14 mačų, o tai yra blogiausias rezultatas lygoje. Per artimiausias ketverias rungtynes Šarlotės ekipa ginklais surems su „Golden State Warriors“, „Clippers“, „Kings“ ir „Lakers“.

„Tai nebus pats draugiškiausias išvykų maratonas, – teigė Šarlotės komandos krepšininkas Marvinas Williamsas. – Mes turime įdėti daug darbo. Mums rungtyniauti lengviau nebus, tad vienu metu turime galvoti tik apie pergalę artėjančioje kovoje.“

SKRIAUDIKAI. Dalaso „Mavericks“ tapo šių dienų lietuvių komandų žudiku. Vakar dienos mače Ricko Carlisle'o auklėtiniai patiesė Toronto „Raptors“, šiąnakt – Indianos „Pacers“. Dvi pergalės paeiliui yra ilgiausia „Mavericks“ pergalių serija šiame sezone. Su šios nakties pergale prieš „Pacers“ „Mavericks“ nutraukė 8 pralaimėjimų išvykose seriją.

„Aš labai laimingas dėl savo vyrukų, – sakė „Mavericks“ vairininkas. – Šis sezonas mums yra labai sunkus, tačiau ši ekipa yra labai kovinga. Mes pirmą kartą laimėjome du mačus paeiliui ir bandysime tai pratęsti.“

PIRMAS KARTAS. Blogiausia lygos komanda Atlantos „Hawks“ (9-25) šiąnakt 113:99 patiesė Vašingtono „Wizards“ bei pirmą kartą šį sezoną užfiksavo dviejų iš eilės pergalių seriją. Dennisas Schroderis buvo labai patenkintas pergale prieš gerokai talentingesnį varžovą, bent ant popieriaus.

„Visi buvome susikaupę žaidimui visas 48 minutes, – po pergalės teigė vokietis. – Tai buvo raktas į pergalę. Mes žaidėme komandiškai.“

Vašingtono ekipa praleido progą iki sausio pirmos pasiekti po 10 pergalių tiek išvykoje, tiek namuose. Paskutinį kartą tokį pasiekimą „Wizards“ buvo užfiksavusi 1978-79 metų sezone.

SOLIDŪS. Po Nikolos Mirotičiaus sugrįžimo Čikagos „Bulls“ ir toliau demonstruoja solidų žaidimą. Vakar įveikusi Milvokio „Bucks“, šiąnakt Fredo Hoibergo auklėtiniai svečiuose pranoko Niujorko „Knicks“. Tai buvo 9-oji „Bulls“ pergalė per pastarąsias 11 rungtynių. Per pirmus 14 mačų Čikagos komanda buvo iškovojusi vos 3 pergales.

„Šiandien mums trūko energijos, – teigė „Bulls“ strategas. – Mes labai daug energijos iškovojome vakarykštėje dvikovoje Milvokyje. Nemanau, kad į šias rungtynes atėjome su gera energija, nebuvome pilnai susikaupę, praradome daug kamuolių. Darėme dalykus, kurių įprastai nedarome.“

REKORDAS. Rajonui Rondo prireikė vos 20 rungtynių vilkinti Naujojo Orleano „Pelicans“ marškinėlius, kad perrašytų klubo istoriją. Įžaidėjas tapo 7-uoju krepšininku lygos istorijoje, kuriam pavyko atlikti bent 25 rezultatyvius perdavimus per susitikimą, o gynėjo vedama „Pelicans“ 128:113 nepasigailėjo svečių iš Bruklino.

Paskutinį kartą 25 rezultatyvius perdavimus per mačą buvo atlikęs Jasonas Kiddas 1996-aisiais. Šią ribą be Rondo dar yra pasiekę Scottas Skilesas, Johnas Stocktonas, Jasonas Kiddas, Kevinas Johnsonas, Nate'as McMillanas ir Isiah Thomasas.

Rondo pagerino Chrisui Paului 22-iejų rezultatyvių perdavimų priklausantį klubo rekordą bei tuo pačiu pagerino geriausią asmeninį rezultatą.

„Svarbiausia, kad pasiekėme pergalę. Aš dievinu skirstyti kamuolį komandos draugams, – po dvikovos sakė Rondo. – Buvau palaimintas, kad galėjau rungtyniauti su daugybe gerų krepšininkų. Stengiausi jų darbą padaryti kuo įmanoma lengvesnį.“

LYDERIS. Jimmy Butleris šiąnakt sužaidė tokias rungtynes, kokių iš jo tikėjosi Tomas Thibodeau, kuomet žaidėją gavo šią vasarą mainų būdu iš „Bulls“. 28-erių Butleris pelnė 12 iš 14 ekipos taškų per pratęsimą, o mačą baigė savo sąskaitoje turėdamas 39 taškus. Tai geriausias puolėjo rezultatas šiame sezone.

„Jis turi neįtikėtinai didelį norą laimėti, – auklėtiniui komplimentus žarstė Thibodeau. – Kuomet reikalingas geriausias jo žaidimas, tuomet jis tokį ir demonstruoja. Butleris visada toks buvo ir tai tikrai nepasikeis.“

KONFLIKTAS. Jonas Valančiūnas per dvi dienas pateko į dviejų konfliktų epicentrą. Vakar įsiterpęs tarp žaibuojančių Salah Mejri ir Serge'o Ibakos, šiandien JV krūtinėmis surėmė su Russellu Westbrooku.

Po sėkmingo epizodo gynyboje JV dukart mėgino paimti kamuolį iš ant žemės sėdinčio Westbrooko, o tai labai nepatiko praėjusių metų naudingiausiam lygos krepšininkui. Šis abu kartus kamuolio neatidavė, o galiausiai atsistojęs susirėmė su lietuviu bei paleido žodžių tiradą. Abu krepšininkai buvo nubausti techninėmis pražangomis.

Po sudėtingo starto, kuomet „Thunder“ laimėjo vos 8 mačus per 20 pirmųjų mačų, iš pagrindų vasarą pasikeitusi ekipa vis geriau jaučiasi kartu. Šiąnakt Westbrookas ir Paulas George'as kartu sukratė 63 taškus, o tai buvo 12-oji Oklahomos komandos pergalė per pastaruosius 15 susitikimų. Šiuo metu „Thunder“ žingsniuoja penktoje Vakarų konferencijos vietoje.

JAUNYSTĖ. Netrukus 41-ąjį gimtadienį švęsiantis Vincas Carteris parodė, kad dar turi parako. Sakramento „Kings“ puolėjas iššovė ne prieš bet ką, o prieš triskart NBA finalų dalyvę – Klivlando „Cavaliers“. Carteris per 30 minučių pelnė 24 taškus (6/7 dvit., 4/5 trit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinkęs 30 naudingumo balų tapo efektyviausiu rungtynių krepšininku. Puolėjo vedama „Kings“ varžovus įveikė 109:95.

Tai pirmas kartas NBA istorijoje, kuomet 40-metis nuo suolo pakilęs krepšininkas pelnytų bent 20 taškų.

„Jis dar turi keletą bombų, – apie Carterį kalbėjo LeBronas Jamesas. – Kai jis įsibėgėjo, mes negalėjome jo sustabdyti.“

LeBronas pralaimėtame mače pelnė 16 taškų ir pakartojo blogiausią asmeninį sezono rezultatą.

UŽDARĖ. Kyle'as Kuzma Kalėdų dieną į „Timberwolves“ krepšį sukratė 31 tašką bei tapo antruoju naujoku po LeBrono debiutiniame sezone per Kalėdų rungtynes pasiekusiu 30 taškų ribą. Visgi po fantastiškų rungtynių užvakar, šiąnakt sekė tragiškos, kurias 22-ejų puolėjas norės kaip įmanoma greičiau pamiršti.

Pralaimėtame mače prieš Memfio „Grizzlies“ Kuzma pataikė 3 dvitaškius iš 13 bei 1 tritaškį iš 11, pelnė 4 taškus ir surinko -5 naudingumo balus.

ŽVĖRYS. Po dviejų kėlinių „Golden State Warriors“ pranašumas prieš Jutos „Jazz“ buvo minimalus (48:47), tačiau viską čempionai išsprendė per trečiąjį ketvirtį. Po ilgosios pertraukos sugrįžę Steve'o Kerro auklėtiniai kėlinį laimėjo 42:22. Tai buvo penktasis kartas šį sezoną, kuomet per trečiąjį ketvirtį „Warriors“ įmetė 20 taškų daugiau nei varžovai.

Visgi nepaisant fantastiško pasirodymo puolime, Oklando ekipos vairininkas po dvikovos akcentavo gynybą.

„Manau, kad mūsų gynyba trečiajame kėlinyje buvo nuostabi. Ji įjungė ir mūsų puolimą, – sakė Kerras. – Antroje rungtynių pusėje arenoje buvo visai kitokia energija. Man labai patinka kokia komanda mes virtome – žvėrimi gynyboje.“

Tai buvo 10-asis „Warriors“ mačas be čiurnos traumą besigydančio Stepheno Curry. Per šį laiką čempionai laimėjo 9 susitikimus, o per rungtynes vidutiniškai praleisdavo po 95,2 taško. Per šią atkarpą Kevinas Durantas blokavo net 31 metimą. Šį sezoną KD blokuoja vidutiniškai 2,33 metimo per susitikimą, o tai yra geriausias krepšininko karjeros rezultatas. Pagal šį rodiklį šį sezoną puolėjas rikiuojasi antroje vietoje visoje lygoje, nežymiai atsilikdamas nuo Myleso Turnerio (vid. 2,36 blk.).

