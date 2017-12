LMKL arenose bei „Instagram“ žibanti Mizgerytė – apie dėmesį aikštėje ir už jos ribų

Nuotr.: Vytautas Petrikas

Nuotr. Vytautas Petrikas

Įspūdingai šį sezoną rungtyniaujanti Roberta Mizgerytė – bene ryškiausia Lietuvos moterų krepšinio lygos (LMKL) žvaigždė. Klaipėdos „Fortūnos“ lyderė pirmenybėse pirmauja net pagal keturis statistikos rodiklius – rezultatyvumą (18,2), atkovotus kamuolius (9), blokuotus metimus (1,4) ir efektyvumą (24) – bei taip pat žiba pagal dvigubus dublius, kurių surinko 4 per 12 rungtynių.

Roberta Mizgerytė Komanda: Klaipėdos Fortūna

Pozicija: PF Amžius: 22 Ūgis: 188 cm Svoris: 65 kg Gimimo vieta: Klaipėda, Lietuva

Ji yra svari priežastis to, kad Klaipėdos ekipa, įpusėjus LMKL reguliariajam sezonui, yra stipriausiųjų ketverte – turi po 6 pergales ir pralaimėjimus.

„Nenorėčiau prisiimti laurų sau, čia daugiau – komandos ir trenerio nuopelnas. Jis pasitiki, duoda daug laiko žaisti, pasireikšti ir komanda tai išnaudoja, atlieka gerus perdavimus, tad kartais belieka tik įmesti į krepšį“, – mintimis apie sėkmingiausią karjeros sezoną dalijosi Mizgerytė.

Puolėja tuo pačiu – ir daugiausiai laiko aikštelėje praleidžianti LMKL krepšininkė. Praėjusį sezoną vidutiniškai žaidusi po 27,5 minutės per mačą, šiemet ji rungtyniauja net po 36 minutes. Roberta pripažįsta, kad šiemet susiklostė palanki jai situacija, kurios ji tiesiog negali praleisti.

„Išėjo praėjusių metų lyderės, todėl gavau laiko atsiskleisti, su kiekvienais metais minutės vis didėjo ir didėjo, ir pagaliau atėjo laikas imtis atsakomybės ir prisiimti lyderės vaidmenį. Atsakomybės našta neslegia pečių, tiesiog atėjo laikas daryti ir įrodyti. Nebe tas laikas bijoti ar slėptis krūmuose“, – užtikrintumu spindėjo ji.

Nors vienai perspektyviausių Lietuvos krepšininkių dar tik 22-eji, tačiau šis sezonas elitiniame šalies divizione jau – devintas. Penkioliktojo gimtadienio išvakarėse LMKL su tuometinės Klaipėdos „Lemminkainen“ ekipos marškinėliais debiutavusi Mizgerytė visą karjerą taip ir praleido uostamiestyje, su kuriuo artėjantį tarpsezonį veikiausiai teks atsisveikinti.

Roberta Mizgerytė MIN: 36.85 PTS: 21 (69.57%) REB: 10 AS: 3 ST: 1 BS: 0 TO: 3 GM: 1

„Kiekvienas sezonas buvo tarytum iššūkis, – prisiminė klaipėdietė. – Pradžioje – pradėti žaisti su vyresnėmis žaidėjomis, įsijungti treniruotėse, atlikti derinius. Paskui minutės vis didėdavo, didėdavo, gaudavau užduočių per rungtynes, kol galiausiai vaidmuo išaugo iki lyderės. Gal jau ir norėtųsi pakelti sparnus, bet, manau, dar ir čia turiu, ką įrodyti.

Per šitą sezoną sulaukiu ypač daug agentų žinučių ir iš užsienio, bet kol kas dar nieko nesidairau, norisi kuo geriau užbaigti šitą sezoną, mokslus, o tada žiūrėsime. Bet šitas sezonas kaip ir paskutinis, ir mokslai baigsis, tad po šių metų žiūrėsime, kaip kas.“

Aikštėje žibėdama dominuojančiu žaidimu, Mizgerytė taip pat išsiskiria ir dailia išvaizda, kuri žiniasklaidos kanalų kartais būna aptarinėjama labiau nei rezultatai krepšinyje. Krepšininkė tvirtina, jog tame problemos pernelyg nemato, tačiau viskas turi savas ribas.

„Man truputėlį ima toks pyktis, gal vien dėl to, kad rašo tą patį per tą patį, – teigė ji – Suprantu parašo vieną kartą, panaudoja tas nuotraukas, bet kai į mėnesį po kartą vis skirtingas portalas tą patį per tą patį, manau, ir žmonėms atsibosta skaityti, ir man jau ne taip malonu, bet yra kaip yra.

Nepasakyčiau, kad labai daug sulaukiu dėmesio už aikštelės ribų, tiesiog padaugėja sekėjų ir like’ų skaičiai „Instagram“, o kad koks ypatingas dėmesys būtų, tai nelabai pasakyčiau.“

Mizgerytės vedama „Fortūna“ 2017-uosius metus baigia ketvirtoje LMKL turnyrinės lentelės vietoje, o merginos ir komandos tikslas kitais metais – dar ambicingesnis.

„Tikslas – finalinis ketvertas ir, aišku, bandyti laimėti medalį, o kokios prabos tas medalis, tai jau nesvarbu. Būtų tiesiog labai gerai laimėti medalį“, – reziumavo „Fortūnos“ atstovė.