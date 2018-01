Sėkmingai startavęs Butautas iškėlė uždavinius „Lietkabeliui“

Žygimantas Skučas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nikita Balašovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Žygimantas Skučas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nikita Balašovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Prieš pat Naujuosius metus į Panevėžio „Lietkabelį“ atvykęs Ramūnas Butautas darbą komandoje pradėjo sėkminga nata. Jo vadovaujama ekipa debiutinėse rungtynėse Aukštaitijos derbyje 100:91 pranoko Pasvalio „Pieno žvaigždes“ ir atsitiesė po penkių pralaimėjimų iš eilės.

Foto galerija Ramūnas Butautas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Adas Juškevičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nikita Balašovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Adas Juškevičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Vaidas Čepukaitis Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Lukas Aukštikalnis Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Viačeslavas Bobrovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Lorenzo Williamsas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Steponas Babrauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Viačeslavas Bobrovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Šarūnas Valunta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nikita Balašovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Gintaras Leonavičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Žygimantas Skučas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Lorenzo Williamsas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Steponas Babrauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Darjušas Lavrinovičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Vilius Mačiulaitis Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Artūrs Ausėjs Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Viačeslavas Bobrovas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Steponas Babrauskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Žygimantas Skučas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Trevonas Hughesas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

„Ne pirmas kartas mano darbo praktikoje, kai aš atvykstu vidury sezono, tai – tikrai nelengva kiekvienam treneriui. Man palengvino tai, kad aš žinau žaidėjus, kad stebėjau LKL rungtynes. Noriu pabrėžti, kad LKL tikrai yra sustiprėjusi per pastaruosius metus. Tai – solidi lyga su solidžiu, moderniu krepšiniu, kurį įdomu žiūrėti ir žaisti. Tai palengvino mano atėjimą į komandą, bet viso labo buvo tik kelios treniruotės, per kurias nuversti kalnus paprasčiausiai nesi pajėgus. Ne be reikalo komanda sezonui ruošiasi mažiausiai pusantro mėnesio.

Aišku, labai smagu, kad laimėjo me. Labai noriu padėkoti fanams, kurie mus šiandien palaikė. Mums yra labai reikalinga, kad jie vėl patikėtų (mumis), kad vėl ateitų sirgti, nes, galų gale, mes ir žaidžiame dėl jų. Didelis ačiū jiems. Apie patį žaidimą galiu pasakyti, kad mes pradėjome labai nervingai, žaidėjai buvo labai įsitempę, jie norėjo viską padaryti labai gerai, teisingai, ką mes bandėme pakeisti per porą treniruočių ir turbūt tai juos kaustė, nes prametėme gerus metimus ir jų buvo labai daug, ne mažiau dešimties.

Gynyboje taip pat buvo daug nesusiklausymo, praleidome nemažai taškų, tačiau šiek tiek pavyko išlaisvinti žaidimą po ilgosios pertraukos. Kada komanda bėga, kamuolys juda, puolimas žymiai laisvėja. Mes turime gerų, individualiai stiprių krepšininkų, kurie gali nulemti rungtynių baigtį. Norėčiau, kad mes žaistume agresyviau gynyboje ir žaistume greičiau puolime. Šiandien prieš mus – šie du uždaviniai. Tikiuosi, jog tai netruks ilgai, kadangi komanda treniruojasi su dideliu noru, man yra malonu dalyvauti treniruotėse. Noriu palinkėti žaidėjams būti sveikiems ir kuo greičiau grįžti į pergalių kelią“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Butautas, į LKL sugrįžęs po aštuonerių metų pertraukos.

Rungtynių žaidėjas Darjušas Lavrinovičius Taškai 13 Naudingumas 21 Rezultatyvūs perdavimai 3 Dvitaškiai 100% 3/3

Prieš jo atvykimą „Lietkabelis“ buksavo ne tik vietiniame fronte, tačiau ir Europoje. Laimėjęs vos sykį antrajame reguliariojo sezono rate, Panevėžio klubas nepasinaudojo šansu žengti tolyn ir iškrito iš šių varžybų.

„Vienas dalykas – nenoriu komentuoti, kas buvo iki manęs, – teigė jis. – Galų gale, tai – neetiška iš trenerio pusės. Jeigu pastebėjote, aš niekada nekomentuoju tokių dalykų. Turiu savo nuomonę, siaurame draugų ratelyje padiskutuojame prie bokalo ar vyno taurės, bet ne spaudai.

Vyrai mane sutiko labai svetingai. Daugelį jų pažįstu. Su tais pačiais užsieniečiais teko susidurti: su Lorenzo Williamsu – Latvijoje, o Žanis Peiners buvo mano komandos peržiūroje. Rinktinės žaidėjus ir lietuvius taip pat pažįstu. Mes supratome vienas kitą iš pusės žodžio, o kad nepavyko padaryti to, ką mes darėme per treniruotes, per viso labo dvi, reikia tam laiko.“

Butautui prisijungus, klubas oficialiai paskelbė abipusiu susitarimu išsiskiriantis su įžaidėju Gary Taltonu, negalėjusiu toliau rungtyniauti dėl šeimyninių priežasčių. Paklaustas, ar galima laukti daugiau permainų, naujasis „Lietkabelio“ vairininkas tvirtino neskubėsiantis.

„Pasakysiu atvirai, aš nenoriu skubėti, daryti kažkokių skubotų išvadų ir tuo labiau skubotų sprendimų. Sužaisime kelias rungtynes ir pamatysime, ar mes pajėgūs, ar ne. Turiu šokių tokių minčių komandos viduje padaryti pakeitimus. Pabrėžiu, komandos viduje, ir žiūrėsime, jeigu mano idėjos bus įgyvendintos ir juos duos vaisių, tada nematau reikalo“, – kalbėjo Butautas.