Mindaugas Kuzminskas juokauja tapęs tautos priešu: „Gal ateityje susiklostys kitaip“

pataikes_tritaski

Na tipo tie kas ji palaiko is tikruju supranta jo pasirinkimo motyvus ? Nu ble comon. Visi supranta to perejimo i Armani priezastys, dabar tai tik bandymas save biski nuraminti ir kasio sirgaliams prikabinti makoranu kad joo as esu VYRAS, ne zmona cia kalta kad as Armani losiu. Skystalas totalus. Kaip zmogus jis gali daryti ka nori, is tikruju px, bet kadangi jis kasioras ir ne bet koks, o vienas geriausiu LT kasioru tai sirgaliams ne vis vien kur ir uz ka jis los, manau per toki pasirinkima jis prarado daugelio sirgaliu akyse autoriteta ir sioki toki respecta. Nes dabar bus tiesiog eilinis triochaliukas, tokie neidomus daugeliui zmoniu ypac sporte. Tipo ble Barcos ar Zalgirio salygos butu levesnes nei kazkokio butaforinio kasio klubo is Milano ?? Nu comon Kuzia, skiedi tu totaliai.