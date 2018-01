Galdiko pasmerktas Butkevičius: „Jo nuomonė man nesvarbi“

Blemba

Jus galit visi isikalti i galva , kad isvyko ne del veluojanciu algu!!!



O del pasiulyto kontrakto!!! Tiesiog tas pasiulymas galejo buti igyvendintas be derybu su klubu del to kad pats klubas nemokejo algos, kitu atveju rytas deretis turetu su neptunu, jei laiku butu sumokeje ir tiek! O dabar visi potencialus isperkos pinigai atiteko zaidejui del klubo kaltes!! Ir klubas zinojo kad menesi vyko viskas kaip minimum!!!



Ir neptunas iki siol neatsiskaite su zaidejais kai kuriais uz praeita sezona, be reikalo Galdikas sia tema paliete, be reikalo, dar suzinosite kodel kantrybes



