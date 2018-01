Dvikovoje Los Andžele – Westbrooko siautėjimas ir Teodosičiaus trauma

Russellas Westbrookas Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

„Thunder" varžovų aikštelėje 127:117 pranoko „Clippers"





Russellas Westbrookas surinko trigubą dublį, Paulas George'as pridėjo 31 tašką





Tai buvo 13-asis Westbrooko trigubas dublis šį sezoną

Teodosičius aikštelėje spėjo praleisti 9 minutes ir patyrė pėdos traumą





Dėl pėdos traumos anksčiau šį sezoną serbas nerungtyniavo mėnesį laiko





Statistika

Russellas Westbrookas surinko 13-ąjį trigubą dublį šį sezoną, o gynėjo vedama Oklahomos „Thunder“ (22-17) svečiuose 127:117 (30:33, 34:31, 34:33, 31:20) įveikė Los Andželo „Clippers“ (17-20) krepšininkus.

Su šiuo pralaimėjimu nutrūko Doco Riverso kariaunos keturių pergalių serija.

Vos 9 minutes aikštelėje praleidęs Milošas Teodosičius patyrė traumą. Serbas susižeidė pėdą ir daugiau aikštelėje nebepasirodė.

Tai jau ne pirma įžaidėjo trauma, patirta NBA lygoje. Dėl pėdos traumos Teodosičius jau buvo praleidęs mėnesį laiko.

NBA naujoko svarba ekipai atsispindi statistikoje Su serbu „Clippers“ laimėjo 9 kartus bei patyrė 3 pralaimėjimus, tuo metu be Teodosičiaus Los Andželo ekipa laimėjo 8 kartus per 25 mačus.

Gruodžio mėnesio naudingiausiu Vakarų konferencijos krepšininku tapęs Westbrookas buvo nesulaikomas ir šios nakties rungtynėse. Gynėjas per 38 minutes pelnė 29 taškus, atkovojo 12 kamuolių bei atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Westbrookui puikiai talkino ir kiti du didžiojo trejeto nariai – Paulas George'as pelnė 31 tašką, o Carmelo Anthony pridėjo 22.

„Thunder“ ketvirtajame kėlinyje atliko sėkmingą spurtą, kuomet per pirmąsias tris minutes pelnė 12 taškų be atsako bei įgijo 9 taškų persvarą (106:97). Po šios akimirkos nesugebėjo prie varžovų priartėti per mažesnį nei 6 taškų atstumą.

„Clippers: DeAndre Jordanas (17 atk. kam.) ir Lou Williamsas (10 rez. perd.) po 26, Blake'as Griffinas 24 (9 atk. kam., 7 rez. perd.), Wesley Johnsonas 13 (3/3 trit.).

„Thunder“: Paulas George'as 31, Russellas Westbrookas 29 (12 atk. kam., 11 rez. perd.), Carmelo Anthony 22, Stevenas Adamsas ir Raymondas Feltonas po 12.