Amerika Prienuose: drąsūs „Vytauto“ žingsniai klubui sugeneruos apie 100 tūkst. eurų

Seip kaip tik reiktu dekot komandos vadovybei kad nebijojo priimt Ballu, kaip Siauliai ar Kabelis. Prienai paskutiniu metu tikrai su finansais nedraugauja, ir pasiryzo tikrai rimtam zingsniui priimt Ballus, vistiek provincija tie Prienai, juk zino kad ir bus isjuokti, bet dirba profesionalei vadovybe, zino kad Ballai atvare cirka ir reklama daryt, bet ir Prienai dar pelna ir reklama is to darosi gera. Ypac Seskui reikia padekot nes jis gelbeja komanda savo, zinojo zmogus kad tiek demesio sulauks tiek kameru ir bandys saipytis is jo visi del tos anglu kalbos, zinojo kad lys tie buve aukletinei kuriuos ryte treniravo ir pils suda, juk tokiem super zaidejam tik taip ir imanoma pasireklamuot nes grybai yra. Virgiui tikrai paplot reikia



