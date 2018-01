„Vytauto“ sprendimas užrūstino BBL: „Apmaudu, jei šou svarbiau už krepšinį“

pataikes_tritaski

aplamai kazkaip nelbai kas ir stebejo to BBL cempo ir net pavadinima atgamino tik dabar kai iskylo sis skandalas, na be stipriausiu komandu tas BBl niekam neidomus jau eile metu, na neikam neidomu ziureti kaip ten losia kazkokia baltarusika antraruse komanda su estijos kazkokiais antrarusiais krepsininkai megejais. Brazauskai tai pateik bent statistika apie savo BBl proteguojama lyga ? Kiek ziurovus vidutiniskai sutruakia tavo lyga ? Kiek pelno nesa is bilietu pardavimo ? Is reklamos ? is atributikos ? Kokios transliaciju pardavimo pajamos ? Ka ir kie kuzdirba BBL dalyvaujantys klubai ? Keik pinigu gauna uz kiekviena pergale ? Kodel toks zemas BBL teiseju lygis ?