DeRozanas atvirai: „Pirmaisiais metais su Lowry net nekalbėjome“

Meškiukas rudnosiukas

Nu kad derozen yra overrated as shit sutinku pilnai. Nematau aš jame net ne superstar, bet ir allstaro talento. Tieisog kažkas turi pelnyti taškus, tai jis ir pelno. Efektyvumas geriausiu atveju vidutinis, o plaiofuose dingsta stabiliai.. Kaip tas nba sloganas buvo - history is made in playoffs. Tai va.



Bet t. Ross? Common? T. Ross yra t. Ross... Net nera prames apie jį kažką pasakoti.. Raptors turėjo jis ne vieną progą, bet niekad neįrodė kad yra kažkas daugiau nei 8-9 žaidėjas plaiofineje komandoje



