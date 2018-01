Brolių Ballų debiutas – pergalingas ir rezultatyvus

pataikes_tritaski

Komentatoriai irgi labai geri buvo, patiko, angliskai sklandziai ir idomiai deste mintis, pakankamai profesionalus rungtyniu pateikimas is ju puses. Pozytvu tai kas vyksta Lietuvoje, dziugu kad atvare Ballai, kazkaip isjudina ta merdejanti ir skolose skendinti LT kasi, ypac LKL, kur komandos sedi pastoviai skolose. Inese kazkokio idomumo, ir siaip cia daug surugusiu nepatenkinti snukiu komentuoja.. tai jei jums neidomus tie Ballai ir aplamai sis cirkas, tai kam jus nax cia lendate ir komentuojate pastoviai ?? :DDD neziurek jei neidomu, ziurek savo BBL Tsmoki zaidima. APie Lietuva niekas taip nekalbejo per visa jos nepriklausomybe, kaip dabar apie ja kalba (bent jau kasio prasme), tai ziauriai didele reklama saliai ir visam krepsiniui. Va ble Jokubaitis jau atkreipe demesi NBA skautus, per taip jumis vadinam cirka. Jus idiotai supraskite, kad musu salis yra labai ir net labai maza, ir toks demesys tik i nauda. Vietoj to kad bisk ipozityviai ir optimistiskiai ziureti i si dalyka, jus dauguma tesugebate pasmaukyti prie savo klaviaturos, apdergti savo sali, savo salies zmones, kitataucius ir t.t. Ir dar karta kaimo runkeli pesimistinio snkio, jei tau nepatinka ir neidomus sis cirkas, eik i wc pasmaukyk mamai nematant, o nederk kitu zmoniu kurie stengiasi kurti svente ir pozityvuma salyje.