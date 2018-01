Išgarsintą varžovą pranokęs Jokubaitis: „Norėjau išbandyti jėgas su LaMelo“

Byron

Niekuom nenuatebino tas Jokubaitis. Geriausiu atveju pasieks Lekavičiaus geresnį lygį, nes visgi yra aukštesnis ir gal dar paaugs kelia cm. Bet nematau jo nba. Kodėl nereikia sureikšminti jo 31 pts? Nes jis jo komandoje vos du žaidėjai buvo galintys žaisti. Dėl to ir išmetė net 24 metimus. Pataikymas geras buvo vien dėl to, nes jo gynėjas Lamelo tuo metu ties vidurio linija vaikščiojo ir laukė paso ;))) To irgi nereikia labai sureikšminti. Įpratęs žaisti mokykloje nesiginant, bet nba skautai vertina skilus, o ne rezultatus. O pagal greitį, staigumą iš vietos, aikštės matymą, driblingą ir metimą abiejomis rankomis, kūno koordinacija ore - Lamelo smarkiai lenkia pagak tai Jokubaitį. Be to, yra dar 2 dalykai. Lamelo visą laiką dar tik žaidęs mokyklinėse varžybose, o Jokubaitis NKL lygoje su vyrais profesionalais žaidžia. Antras dalykas, Lamelo visais metais jaunis už Jokubaitį. Dabar įsivaizduokite Lamelo visus žaistų su vyrais ir jį rimtai treneriruotų gynybos. Įsivaizuojate koks bus didelis skirtumas po metų lyginant su dabartiniu Jokubaičiu?!



