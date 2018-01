Sausio 11-osios NBA pulsas: į istoriją įsirašęs Durantas bei grėsmingi „Timberwolves”

Gorano Dragičiaus reidas Nuotr.: USA Today Sports - Scanpix

Kevino Duranto istorinis pasiekimas, kurį užtemdė Lou Williamsas, grėsmingai atrodanti Minesotos ekipa, Rodney Hoodo išvarymas, Damiano Lillardo ir Chriso Paulo konfliktas – tai ir dar daugiau – sausio 11-osios NBA pulse.

UŽSTRIGO. Domantas Sabonis rezultatyviai sugrįžo į startinį Indianos „Pacers” penketuką, tačiau pergalės prieš Majamio „Heat” iškovoti nepavyko. Didžiąja dalimi pralaimėjimą lėmė tragiškas pataikymas iš toli. Nate'o McMillano auklėtiniai šiąnakt realizavo tik 1 tritaškį iš 18. Tuo metu puolėjas iš Lietuvos pelnė 18 taškų bei atkovojo 7 kamuolius. Per pastarąsias ketverias rungtynes Sabonis vidutiniškai pelno po 20,3 taško bei atkovoja po 6 kamuolius.

IŠVARYTAS. Jutos „Jazz” gynėjas Rodney Hoodas trečiajame rungtynių su Vašingtono „Wizards” ketvirtyje užsidirbo antrąją techninę pražangą bei išvarymą iš aikštelės. Eidamas link rūbinės krepšininkas išmušė iš filmuojančio sirgaliaus rankų telefoną.

Po šio incidento „Jazz” spurtavo 9:0 bei iškovojo antrąją pergalę šį sezoną prieš „Wizards”. Pirmąjį kartą jie laimėjo lapkritį įspūdingu 47 taškų pranašumu (116:69).

NEPAKAKO. Kemba Walkeris sukratė 41 tašką, tačiau pergalei Dalase to nepakako. 39-erių Dirkas Nowitzki pridėjo 19 taškų bei pasiekė antrą geriausią rezultatą šį sezoną, visgi didžiausių nuopelnų nusipelnė Harrisonas Barnesas, pelnęs 25 taškus, 14 iš jų – ketvirtajame kėlinyje.

„Duoti kamuolį Barnesui ir pasitraukti jam iš kelio“, – taktiką ketvirtajame kėlinyje įvardino įžaidėjas Dennisas Smithas.

„Hornets” šį sezoną išvykose yra laimėjusi tik 5 kartus. Prastesnį rezultatą turi tik trys ekipos – po keturias pergales iškovojusios Atlantos „Hawks”, Niujorko „Knicks” bei Jutos „Jazz”.

TRILERIS. Niujorke šiąnakt susitiko du begalinį talentą turintys europiečiai aukštaūgiai – latvis Kristaps Porzingis bei suomis Lauri Markkanenas. Asmeninėje ir komandinėje dvikovoje pergalę šį kartą šventė 20-metė Suomijos žvaigždė, kuri, pelniusi 33 taškus, užfiksavo karjeros rezultatyvumo rekordą, o puolėjo vedama „Bulls” šventė pergalę per du pratęsimus 122:119.

Šiame mače Markkanenas įsūdė 8 tolimus metimus. Porzingis pirmąjį pratęsimą išplėšė galingu bloku suomiui, o antrąjį – dėjimu paskutinę sekundę. Visgi latvio pastangų iškovoti pergalę buvo maža.

Trečiajame kėlinyje Markkanenas įspūdingai sugrūdo kamuolį į krepšį per Enesą Kanterį. „Aš vos neapalpau, kai jis atliko tą dėjimą“, – po dvikovos sakė „Bulls” strategas Fredas Hoibergas.

NUŠLAVĖ. Atvykusi į Brukliną, Detroito „Pistons” nepaliko jokių šansų vietos „Nets” ekipai. Stano Van Gundy auklėtiniai vienu metu pirmavo 40 taškų persvara (104:64), o dvikovą baigė laimėdama 114:80. Labiausiai prie to prisidėjo galingą dvigubą dublį surinkęs Andre Drummondas. Vidurio puolėjas pelnė 22 taškus, atkovojo 20 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus bei bei blokavo 2 metimus.

„Andre šiąnakt buvo išskirtinai geras“, – po pergalės auklėtinį pagyrė Van Gundy.

ĮVERTINIMAS. Turėdama tiek daug aukštų ir atletiškų žaidėjų, Milvokio „Bucks” kartais sau gali leist ir prastai atakuoti iš toli. Jasono Kiddo kariauna šiąnakt realizavo vos 4 tritaškius iš 19, tačiau be didesnio vargo įveikė varžovus iš Orlando. Labiausiai prie to prisidėjo žudančios greitos „Bucks” atakos, kuriose labiausiai spindėjo Giannis Antetokounmpo bei Khrisas Middletonas, atitinkamai pelnę 26 ir 22 taškus.

„Už energiją auklėtiniams rašau 10 balų. Dalijomės kamuoliu, gerai gynėmės... Manau, kad šiandien atlikome puikų darbą“, – teigė Kiddas.

GYNYBA. Per pirmąjį kėlinį Memfio „Grizzlies” į savo krepšį praleido net 38 taškus. Visgi po šio ketvirčio Marco Gasolio vedama ekipa demonstravo geležinę gynybą, o vien per trečiąjį kėlinį varžovams iš Naujojo Orleano leido įmesti tik 9 taškus. Tai – nerezultatyviausias „Pelicans” kėlinys šį sezoną. Jo metu ekipa pataikė vos 4 metimus iš 17 bei prametė visus 4 baudų metimus.

„Blogas kėlinys. Tragiškas kėlinys“, – trečiąjį ketvirtį apibūdino „Pelicans“ aukštaūgis DeMarcusas Cousinsas.

Gera „Grizzlies” gynyba lėmė ir pergalę paskutinėmis mačo sekundėmis, kuomet Gasolis išmušė kamuolį iš rezultatą persverti ketinusio Cousinso rankų. Pergalę dviem baudų metimais įtvirtino Tyreke Evansas.

GRĖSMINGI. Minesotos „Timberwolves” žaidžia geriausią sezoną per daugelį metų. Pastaruoju metu tuo įsitikinti gali dauguma lygos komandų. Prieš keturias dienas „Timberwolves” 18 taškų persvara parbloškė „Pelicans”, prieš dvi dienas – 28 taškų pranašumu susidorojo su „Cavaliers”, o naujausia auka tapo „Thunder”, kuri Minesotoje šiandien krito 88:104. Paskutinį kartą tris pergales bent 15 taškų persvara Minesotos ekipa turėjo 2003-aisiais.

Kertiniu rungtynių su „Thunder” kėliniu tapo trečiasis, kuomet Thibodeau auklėtiniai iš žaidimo pataikė 10 metimų iš 16 (62,5 proc.), tuo metu „Thunder” – 6 iš 21 (28,6 proc.).

Per pastarąsias 13 rungtynių „Timberwolves” iškovojo 10 pergalių bei dabar žygiuoja ketvirtoje Vakarų konferencijos vietoje.

DAUG METIMŲ. Kol Jamesas Hardenas yra traumuotas, Hjustono „Rockets” stengiasi rasti kitų būdų, kaip sėkmingai užpulti varžovų krepšį. Chrisas Paulas, išmetęs 29 metimus, šiąnakt pelnė 37 taškus bei sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes, o Teksaso valstijos ekipa įveikė svečius iš Portlando.

29 metimai per pagrindinį mačo laiką – pakartotas asmeninis Paulo karjeros rekordas. Daugiausiai metimų per susitikimą jis yra atlikęs 33, tačiau tąsyk 2008-aisiais buvo žaisti net du pratęsimai.

Paulo 37 taškai, neskaičiuojant Hardeno, yra daugiausiai „Rockets“ komandoje nuo 2012-ųjų gruodžio 10-osios, kuomet Jeremy Linas sukratė 38.

Visgi šie 37 įžaidėjo taškai paliko ir šiokį tokį kartėlį varžovams. Paskutinėmis akimirkos, kuomet rungtynių nugalėtojas buvo aiškus, Paulas netrukdomas pelnė dvitaškį, o tai labai nepatiko „Trail Blazers” lyderiui Damianui Lillardui.

NUTRAUKĖ. Atlantos „Hawks” išvykoje 110:97 patiesė Denverio „Nuggets” bei nutraukė 10 pralaimėjimų seriją svečiuose. Tai pirmoji pergalė išvykoje nuo gruodžio 2-osios, kuomet Mike'o Budenholzerio treniruojama ekipa įveikė „Nets”. Nepaisant laimėjimo „Hawks” vis tiek užima paskutinę vietą visoje lygoje – 11 pergalių ir 30 pralaimėjimų.

PASIEKIMAS. Kevinas Durantas šiąnakt sukratė 40 taškų bei tapo antru jauniausiu lygos krepšininku pasiekusiu 20 tūkst. taškų ribą. Jauniausias tai padaręs yra LeBronas Jamesas. KD šiuo metu yra 29-erių metų amžiaus.

„Jis turbūt geriausias taškų pelnytojas lygos istorijoje“, – Durantą gyrė karjerą jau baigęs Paulas Pierce'as.

UŽTEMDĖ. Visgi istorinį Durantui vakarą užtemdė „Clippers” gynėjas Lou Williamsas, pelnęs 50 taškų bei išplėšęs Los Andželo ekipai pergalę. Paskutinį kartą 50 taškų ribą „Clippers” krepšininkas buvo pasiekęs 1990-aisiais, kuomet tuo pasižymėjo Charlesas Smithas.

27 taškus Williamsas pelnė vien per trečiąjį kėlinį. Niekas šį sezoną visoje lygoje nebuvo įmetęs tiek daug taškų per vieną ketvirtį. 27 taškai per kėlinį – geriausias rezultatas „Clippers” klubo istorijoje. Ankstesnis rekordas priklausė Baronui Davisui, kuris 2010-aisais įmetė 23 taškus.

Tai jau trečiasis kartas šį sezoną, kuomet Williamsas peržengė 40 taškų ribą. Giannis Antetokounmpo irgi 3 kartus pelnė bent 40 taškų, tuo metu Hardenas tai padarė 6 kartus.

„Žinoma, 50 yra įspūdingas skaičius. Tai nuostabus pasiekimas, – po pergalės dėstė Wiliamsas. – Visgi man svarbiau, kad pasiekėme pergalę. Mes norime išlyginti pergalių ir pralaimėjimų balansą, ypatingai turėdami tiek daug traumuotų vyrukų. Šaunu, kad turime progą tai pasiekti ir vis dar kovojome dėl atkrintamųjų varžybų. Pasitikėdamas žaidžiu jau pastaruosius keletą mėnesių.“

Visi praėjusios nakties rezultatai:

Dienos rekordai:

Gražiausių epizodų dešimtukas:

Dienos akimirka:

Artėjančios nakties tvarkaraštis: