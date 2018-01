Butkevičius: apie pasikeitusią „Unicaja“, Micičiaus faktorių ir savikritišką „Žalgirį“

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Axelis Toupane'as apšilimo metu atlieka metimų seriją Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: D.Lukšta

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Axelis Toupane'as apšilimo metu atlieka metimų seriją Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Sausakimšai užpildyta „Žalgirio“ arena puolė į euforiją, kuomet Edgaras Ulanovas paskutinėmis akimirkomis bloku ant žemės nuleido Ray McCallumą. Atrodė, kad arenoje nuo triukšmo lygio tuoj bus pakeltas arenos stogas, o per emocijų bangą niekas net nepastebėjo, kaip aikštėje atsidūrė vienas sirgalius.

Foto galerija Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Rungtynes iš pirmos eilės stebi LaVaras Ballas ir LiAngelo Ballas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Šarūnas Jasikevičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Vasilije Micičius Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Axelis Toupane'as apšilimo metu atlieka metimų seriją Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Paulius Jankūnas atsiima naudingiausio Eurolygos gruodžio mėnesio žaidėjo prizą Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas „Žalgirio“ arena Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Danielis Diezas apšilimo metu Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Pauliui Jankūnui prakirsta lūpa Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Brandono Davieso dėjimas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Ballų šeima atėjus į rungtynes Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas LaMelo Ballas stebti rungtynes Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Skirtingos krepšininkų emocijos Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Nuotr.: D.Lukšta Ray McCallumas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Joanas Plaza prieš rungtynes buvo apdovanotas Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Paulius Jankūnas atsiima naudingiausio Eurolygos gruodžio mėnesio žaidėjo prizą Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas Nuotr.: D.Lukšta

Aplink „Žalgirio“ tvirtovę paskutinę akimirką apgynusį Ulanovą greitai susispietė visi žalgiriečiai, džiaugsmingai sveikindami bendražygį. Vis tik komandos rūbinėje po rungtynių nuotaikos buvo kitokios.

„Pačios rungtynės buvo tikrai prastos, geras tik rezultatas“, – po mačo konstatavo Paulius Jankūnas.

Nepaisant to, kaip buvo sužaista, kauniečiai iškovojo 11-ąją pergalę, o tai reiškia, kad „Žalgiris“ lenktynėse dėl aukštesnių pozicijų ir toliau išlieka žingsniu priekyje prieš jį medžiojančias ekipas.

„Savikritiškas požiūris yra gerai, nors mano nuomone, rungtynės nebuvo blogos“, – po rungtynių „BasketNews.lt“ rungtynių analizėje dėstė buvęs krepšininkas Povilas Butkevičius. – Kaip ir daugelis minėjo, buvo prastoka pirma rungtynių pusė. Malagos ekipa laiminėjo, pataikė sunkių metimų, o dėl to buvo vangoka pirma pusė. Vėliau žaidimas buvo solidus, o ta pergalė buvo išties reikšminga.“

– Treneris Jasikevičius po rungtynių pirštu bedė į žaidėjų norą ir užsivedimą kautis. Jums, žvelgiant iš šalies, tai taip pat pasirodė?

– Truputį matėsi situacijose vienas prieš vieną, kad trūko agresijos, su tuo galima sutikti. Kita vertus, manau, kad tai buvo išties gero „Unicaja“ žaidimo nuopelnas. Vienareikšmiškai nesakau, kad „Žalgiris“ buvo beviltiškas. Gerai, kad komanda į save žiūri savikritiškai, bet buvo detalių, kaip du prieš du gynyba, kurią „Unicaja“ keitinėjo, o „Žalgiris“ turėjo problemų prisitaikant. Buvo tokių sunkių sprendimų puolime, bet tokių, kur žaidėjai nebuvo tikri savo veiksmais. Tai daugiau vadinu geru Malagos komandos pasiruošimu.

Rungtynių žaidėjas Paulius Jankūnas Taškai 14 Naudingumas 22 Atkovoti kamuoliai 9 Perimti kamuoliai 3

– Bet ta gynyba prieš „Žalgirio“ žaidimą du prieš du „Unicaja“ komandai ketvirtame kėlinyje šlubavo.

– Manau, tai buvo ir trečiajame kėlinyje. Tada, kai buvo lūžis, Šaras įleido du ketvirtus numerius, o Plaza į aikštę metė du centrus. Tada ir buvo persilaužimas, kai „Žalgiris“ persvėrė rezultatą, nes kauniečiai baudė lėtesnius vidurio puolėjus, ypač Paulius Jankūnas ir Vasilije Micičius su žaidimu du prieš du, atšokant toliau.

– „Unicaja“ į Kauną atvyko kaip komanda, kuri per paskutines penkerias rungtynes laimėjo keturis kartus. Kokį įspūdį jums paliko andalūzai?

– Iš tų keturių jų pergalių mačiau tik vieną, bet be abejo, palyginus su sezono pradžia, jie tikrai pagerino žaidimą. Teko girdėti, kad Plaza turėjo tam tikrus pokalbius su žaidėjais po nesėkmių. Gal prie to prisidėjo psichologinis trenerio sugebėjimas nuteikti žaidėjus, jie paskutinį mėnesį žaidžia žymiai solidžiau.

– Panašu, kad stipriai šiandien jiems trūko ir traumuoto Jeffo Brookso.

– Be abejo, kad trūko, nes man pačiam teko prieš jį rungtyniauti Italijoje. Tikrai įspūdingas žaidėjas, kuris gali pakeisti rungtynes. Manau, kad nors Plaza sakė, kad kiti žaidėjai pasitempė, bet Brookso kompensuoti pilnai nepavyko.

– Po rungtynių daug kalbėta ir apie gynybą prieš Nemanja Nedovičių. Kaip manote, kiek stipriai „Žalgirį“ baudė serbas?

– Buvo klaidelių, dėl kurių jis pridalino perdavimų su taikliais metimais. Negaliu nuvertinti, kad prieš jį buvo ginamasi visai blogai. Micičius vertė jį mesti ir skubotus metimus. Buvo klaidų, bet gynyba nebuvo tokia bloga.

– Atrodo, kad Vasilije Micičius kiek reabilitavosi po tų ne itin jam sėkmingų rungtynių Belgrade.

– Jeigu yra pergalė, tai reiškia, kad reabilitavosi. Jis yra banguojantis įžaidėjas. Šiandien Micičius irgi bangavo, pirmas įėjimas nebuvo geras, bet tada jis su Pangosu žaidė antroje pozicijoje. Pangosui surinkus pražangas, Vasilije žaidė sau įprastoje pozicijoje. Jis yra kūrėjas ir šiandien prikūrė Pauliui Jankūnui bei kitiems žaidėjams.

– Kaip skyrėsi Kauno komandos žaidimas su Pangosu ir su Micičiumi?

– Jie skirtingi žaidėjai. Pangosas be abejo yra talentingesnis puolime, gali ne tik kurti, bet ir pats gerai baigti atakas, o dabar matome jo žaidime ir naujų elementų – įsiveržimai į baudos aikštelę ir metimai viena ranka aukštu kampu. Tai toks elementas, kurį jis pagerinęs ir eilę rungtynių Kevinas tai daro. Micičius daugiau kūrėjas. Truputį panašus į Leo Westermanną, yra tas, kuris pirmiau žiūri perdavimo, o tik tada galvoja kaip baigti pačiam. Jo metimas nėra toks stabilus, gal ir gerai, kad serbas nepiknaudžiauja tokiais metimais.

– Beno Udrihui tai buvo antrasis mačas su „Žalgiriu“ Eurolygoje. Ar jau aiškėja, ką kauniečiams duos šis slovėnas?

– Jis pakeitė Dee Bostą. Manau, kad jis turi atlikti tai, ko neatliko Bostas – būti pagalbininku. Niekas nesitiki, kad Udrihas bus lyderis. Tai natūralu, jis yra 35-erių. Natūralu ir tai, kad „Žalgiriui“ jo reikia ne ilgiems žaidimo epizodams, bet kad įėjęs įneštų patirties, solidaus pikenrolo žaidimo bei tų firminių savo metimų iš vidutinio nuotolio.