Sausio 16-osios NBA pulsas: klaidą pripažinęs lietuvis arbitras bei fantastiškas Giannio perdavimas

abu lietuviai malaciai tikrai zaidze gerai, Domas jau vos ne pastoviai varo puikiai, Jonas banguoja, bet pries 76ers tikrai gerai atrode, nezinau ko noret daugiau is jo per 14 min gavo 4 pasus ir visus dejimais baige, ignorina ji visi ten kaip turi but zodziu, ten kai raso tie ale egzpertai leiskit Poeltlet ar kaip ten ji i startini, nu kazinau ble Embidas maude ji visaip, taip ginasi kazkiek uz Jona geriau nu bet sori nieko gero is jo tai tikrai, nekeliu Jono tikrai jam dar daug apsikt zemes reikia NBA lygoj norit axuienu buti, bet kai paziuri varzybas Raptoriu tai supranti kad ner ko daugiau is Jono prasyt tos savanaudziu komandoj... taip nebus JV staru, bet kad geras jis tai faktas ir faktas tas kad nusipelno zaisti jis daugiau