„Vytis“ nori parblokšti „Vytautą“: „Bandysime išnaudoti Ballų silpnybes“

Nuotr.: D.Lukšta

Prienų–Birštono „Vytautas“ su LiAngelo ir LaMelo Ballais priešakyje trečiadienio vakarą „Big Baller Brand Challenge Games“ mače pirmą kartą susikaus su profesionalia komanda – Mezon NKL pirmaujančiu Šakių „Vyčiu“.

Jeigu pirmieji „Vytauto“ varžovai, Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos ryto“ jaunimo komandos, turėjo savo uždavinių prieš Eurolygos jaunimo turnyro atranką ir pernelyg daug dėmesio į varžovus nekreipė, tai „Vytis“ atvyksta su aiškiomis užduotimis – ne tik laimėti, bet ir pasinaudoti brolių Ballų spragomis.

Pirmadienį vykusioje dvikovoje „Vytautas“ 130:93 sutriuškino „Lietuvos rytą-2“, o broliai Ballai kartu įmetė 60 taškų. Tiesa, nemaža dalis jų buvo pelnyta tuomet, kai jie nespėdavo grįžti į gynybą, o apsigynus labiau patyrusiems komandos draugams, broliai gaudavo ilgus perdavimus per visą aikštę.

„Vytis“ pasistengs pasinaudoti „Vytauto“ spragomis, kurios atsiranda dėl Ballų pasirodymo aikštėje.

„Kaip ir visada, ieškome kitos komandos silpnų vietų. Aišku, kad bandysime išnaudoti Ballų silpnybes. Negaliu sakyti, kad žaisime vien per juos. Žiūrėti per televizorių yra viena, o visai kas kita – rungtynėse suprasti, kad tai yra prasta jų vieta, kad jie negali gintis. Bet manau, kad per šią poziciją ir reikės išnaudoti pranašumus“, – prieš akistatą tinklalapiui „BasketNews.lt“ kalbėjo „Vyčio“ treneris Aurimas Jasilionis.

Šio specialisto treniruojamas „Vytis“ per du NKL ratus sužaidė 26 rungtynes ir suklupo tik tris kartus. Toks rezultatas leidžia komandai užimti pirmąją vietą lygoje. Tuo metu „Vytautas“ LKL su 4 pergalėmis per 19 turų užima paskutinę vietą.

Jeigu „Vytis“ neužleistų pozicijų NKL ir triumfuotų pirmenybėse, o „Vytautas“ ir toliau išliktų LKL dugne, tuomet Jasilionio auklėtiniai galėtų išmesti prieniškius iš aukščiausios Lietuvos lygos. Šakių komandos vadovai neslepia ambicijų keltis į LKL, o tai patvirtina ir Šakiuose jau paruoštas projektas praplėsti tribūnas, kad sėdimų vietų skaičius atitiktų LKL reikalavimus.

Dabar „Vytis“ turi progą pasirodyti dvikovoje su LKL komanda, todėl motyvacijos jai tikrai netrūksta. Interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“ „Vyčio“ treneris Jasilionis papasakojo apie pasiruošimą rungtynėms, Ballų sukeltą ažiotažą Lietuvoje, jų įtaką žaidimui ir galimybes ateityje.

– Treneri, kaip manote, kokia nauda yra jūsų komandai iš rungtynių su „Vytautu“?

– Tai yra gera proga pasitikrinti savo jėgas su LKL komanda. Ne kasdien gauni tokią progą, o dabar – net sezono viduryje. Yra sukilęs didelis ažiotažas, tad tikrai nėra blogai. Dėl to ir mano vaikinai labai nori gerai pasirodyti ir sužaisti. Susitinkame su aukštesnio lygio komanda, o žaisti prieš stipresnius – labai gerai.

– Kaip jūs pats žiūrite į šį mačą – ar tai draugiškos rungtynės, ar tos, kuriose žūtbūt sieksite pergalės?

– Esu maksimalistas ir į visas rungtynes žiūriu kaip į kovą, kurią reikia laimėti. Galbūt ne žūtbūt, bet aš savo komandai sakau: „Nesvarbu, ar žaidi šachmatais, ar tenisą – visada turi norėti laimėti. Tu esi kovotojas.“ Į šias rungtynes nežiūriu kaip į šou renginį. Tai bus mačas, iš kurio galėsime kažko pasisemti.

– Ar esate pajėgūs įveiki „Vytautą“?

– Aišku, kodėl ne?

– Jūsų akimis, ar Prienų komandai Ballai prideda naudos aikštėje, ar jai kenkia?

– Manau, kad kažkiek „Vytautas“ aikštėje dėl jų kenčia. Bet be jų nebūtų to šou ir ažiotažo. Prienams tikrai to pridėjo, bet kenčia komanda. Dvi medalio pusės, kuriose ir gaunama naudos, ir kažko netenkama.

– Ar „Vytautas“ kitaip ginasi tuomet, kai aikštėje yra Ballai, galbūt kiti krepšininkai juos bando pasaugoti ar kompensuoti?

– Labai sunku pasakyti, nes rimtesnės rungtynės buvo tik su „Žalgirio“ dubleriais, o mačas su „Lietuvos ryto“ jaunimo komanda nebuvo krepšinis. Dėl to sunku vertinti. Jie stengėsi, „Lietuvos rytą“ sudaužė stipriai.

– Kaip jums Ballai atrodo kaip krepšininkai?

– LaMelo įdomus vyrukas, turi kažkokį talentą. Bet norint žaisti aukštame lygyje, jam reikia nemažai treniruotis ir visko mokytis. Tikrai dar nepabaigtas produktas. O LiAngelo yra stipresnis fiziškai, tai akivaizdžiai matosi. O daugiau kažką apie jo žaidimą ir nepasakysi.

Kaip sakė treneris Arvydas Gronskis, būtų įdomu pasižiūrėti, kaip jie atrodo su stipresnėmis komandomis. Manome, kad mes jiems mesime iššūkį ir pasižiūrėsime, kaip jie atrodys. Darysime viską, kad mačas patiktų žiūrovams ir mes patys iš to gautume naudos.

– Ar tikėjotės, kad Ballai atneš tiek dėmesio visai Lietuvai ir ypatingai „Vytauto“ komandai?

– Tikrai to nesitikėjau. Net neįsivaizdavau tokios situacijos. Manau, kad tai mūsų krepšiniui yra į naudą. Apie tai kalba net su krepšiniu nesusiję žmonės. Vėliau pasižiūrėsime, ar buvo naudos. Mano akimis tai yra teigiamas dalykas.

