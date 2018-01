Sausio 21-osios NBA pulsas: 20 rezultatyvių Westbrooko perdavimų ir „Visų žvaigždžių“ lygio Lillardas

Damianas Lillardas Nuotr.: AP – Scanpix

Fantastiškas Oklahomos „Thunder“ puolimas, įspūdingas Russello Westbrooko dvigubas dublis, Klivlando „Cavaliers“ nuopolis, pergalinga Kelly Olynyko bauda, puikus Kyle'as Lowry – tai ir dar daugiau – sausio 21-osios NBA pulse.

REKORDIŠKAI. Fantastiškai pasirodęs Oklahomos „Thunder“ žvaigždynas savo komandą atvedė į netikėtiną pergalę prieš pirmenybių vicečempionus. Billy Donovano startinis penketas surinko net 121 tašką, iš viso jo vadovaujama ekipa pelnė 148 ir sutrypė Klivlando „Cavaliers“ (148:124).

Tiek pat taškų „Cavaliers“ buvo praleidusi dar 1972 metais, kada Klivlando komandos krepšį taikliais metimais sušaudė Filadelfijos „76ers“.

„Niekada per savo gyvenimą krepšinyje neteko praleisti 148 taškų, net tikriausiai ir video žaidimuose. „Thunder“ tiesiog išdarinėjo, ką tik norėjo tiek arčiau krepšio, tiek perimetre“, – po mačo kalbėjo LeBronas Jamesas.

KAS TOLIAU? Krachą išgyvenanti Klivlando „Cavaliers“ pralaimėjo 10 rungtynių iš paskutinių 14 bei taip pat per 12 dienų ji buvo nušluota 24, 28 ir 34 taškų skirtumais. Klubas į duobę nugrimzdo taip greitai, kad apie savo padėtį komandoje turėtų susimąstyti vyriausiasis treneris Tyronnas Lue.

„Tikėčiausi, kad ne, tačiau iš tiesų aš nežinau, – paklaustas apie galimą trenerio atleidimą, atsakė LeBronas. – Neįsivaizduoju, kokie ateitis laukia mūsų komandos. Neturiu žinių ir kokie pokalbiai vyko. Asmeniškai, siekiu išlikti užtikrintas tam, kad galėčiau nuteikti vyrus kovai.“

ARTI. Per žingsnį nuo trigubo dublio likęs Oklahomos „Thunder“ lyderis Russellas Westbrookas atliko net 20 rezultatyvių perdavimų ir užfiksavo geriausią asmeninį sezono rezultatą. Taip pat jis pelnė 23 taškus (8/16 dvitaškiai, 1/1 tritaškiai, 4/5 baudos) ir atkovojo 9 kamuolius.

NEPERKOPĖ. Prieš rungtynes per 25 taškus nuo įspūdingos 30 tūkstančių per karjerą pelnytų taškų ribos buvęs LeBronas Jamesas liko jos nepasiekęs. Stebint šeimos nariams, Klivlando „Cavaliers“ superžvaigždė į Oklahomos „Thunder“ krepšį įmetė 18 taškų (8/13 dvitaškiai, 0/4 tritaškiai, 2/4 baudos), o likusius septynis turės šansą surinkti antradienio mače su San Antonijaus „Spurs“.

„Niekada to nesivaikiau, – pabrėžė LeBronas. – Nesikoncentruoju į taškų rinkimą. Tai įvyksta automatiškai ir būtent taip esu šiame karjeros taške. Esu nusivylęs tik dėl to, kad mes pralaimėjome. Visa kita – nesvarbu.“

SOLIDŽIAI. Prieš tris dienas septyniais taškais „Golden State Warriors“ krepšininkams namuose pralaimėjusi Čikagos „Bulls“ reabilitavosi išvykoje 113:97 įveikdama Atlantos „Hawks“. Puikią atkarpą išgyvenantys „buliai“ laimėjo ketvirtą kartą per pastarąsias penkerias rungtynes bei taip pat 15 sykį per paskutiniuosius 23 mačus.

Iš viso 18 pergalių savo sąskaitoje turintis Čikagos klubas Rytų konferencijoje užima dvyliktąją vietą.

LĖMĖ. Ketvirtajame kėlinyje 14 iš 16 savo taškų surinkęs Kelly Olynykas nukalė pergalę Majamio „Heat“ klubui. Paskutinėje atakoje užtikrintai sužaidęs centras išprovokavo Dwighto Howardo pražangą ir stojęs prie baudų metimų linijos išplėšė pergalę Floridos ekipai 106:105.

DAIROSI. Nors NBA reguliarusis sezonas tik įpusėjo, Filadelfijos „76ers“ klubo strategas Brettas Brownas nori, jog komanda koncentruotųsi į pozicijas Rytų konferencijoje.

„Treneris minėjo, kad galime pakilti į šeštąją vietą, jeigu laimėsime, – po mačo atskleidė Benas Simmonsas. – Akivaizdu, tai buvo svarbios rungtynės ir mes iš tiesų gerai pasidarbavome.“

„76ers“ su 29 taškus pelniusiu ir 9 kamuolius atkovojusiu Joeliu Embiidu priešakyje savo aikštėje nukovė Milvokio „Bucks“ ir laimėjo septintą kartą per paskutiniuosius aštuonis mačus.

VADAVO. Lyderio Giannio Antetokounmpo dėl kelio traumos netekusios Milvokio „Bucks“ gretose iniciatyvos ėmėsi Khrisas Middletonas. Komandos draugo praradimą užlopyti stengęsis universalusis atletas pelnė 23 taškus, atkovojo 14 kamuolių, atliko 14 rezultatyvių perdavimų bei surinko pirmąjį karjeros trigubą dublį.

SUSTABDĖ. Trigubo dublio ritmą palaikęs Chrisas Paulas pelnė 33 taškus, atkovojo 11 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, o jo vedama Hjustono „Rockets“ ekipa savo aikštėje 116:108 palaužė „Golden State Warriors“ ir nutraukė jos 14 pergalių seriją išvykos rungtynėse.

Taip pat Mike’o D’Antoni vadovaujama komanda šį sezoną prieš NBA čempionus laimėjo antrąkart per trejas tarpusavio rungtynes. Iki tol „Warriors“ reguliariojo sezono serijose su „Rockets“ triumfuodavo pastaruosius trejus metus.

KOŠMARIŠKAI. Per pirmas keturias žaidimo minutes keturias pražangas užsidirbęs Jonas Valančiūnas pademonstravo prasčiausią pasirodymą per kiek daugiau nei pustrečių metų. 25-erių centras per 11 minučių vienintelį kartą atakuodamas krepšį užsidirbo bloką, atkovojo 3 kamuolius, taip pat dar kartą suklydo ir surinko -2 naudingumo balus.

Paskutinį kartą tokį neigiamą rodiklį jis užfiksavo 2015 metų balandį mače su Majamio „Heat“, o be taškų uteniškis liko antrąkart šį sezoną.

NEUŽTEKO. Geriausią sezono mačą sužaidęs Kyle’as Lowry pelnė 40 taškų (8/15 dvitaškiai, 6/10 tritaškiai, 6/7 baudos), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus, tačiau jo tempiama Toronto „Raptors“ 109:115 išvykoje krito prieš Minesotos „Timberwolves“.

PARODĖ. Pastaraisiais metais už „Visų žvaigždžių“ renginio borto likęs Damianas Lillardas toliau įrodinėja, jog yra vertas būti tarp geriausių pirmenybių krepšininkų. Parodomųjų rungtynių sudėčių formavimui artėjant pabaigos link, Portlando „Trail Blazers“ superžvaigždė pelnė 31 tašką (3/6 dvitaškiai, 7/9 tritaškiai, 4/4 baudos), atliko 9 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 5 kamuolius, 4 sykius suklydo ir 2 kartus prasižengė, o jo vedamas klubas savo aikštėje 117:108 įveikė Dalaso „Mavericks“.

„Turiu žaisti tam tikru būdu ir demonstruoti tam tikrą lygį, jog galėtume laimėti. Toks yra mano darbas. Daugiau nieko negaliu apie tai pasakyti“, – kalbėjo Lillardas.

„Jis žaidė aukštu lygiu, – komandos draugą užtarė Evanas Turneris. – „Visų žvaigždžių“ dalyvio lygiu. Pastaraisiais dvejais metais nuo jo buvo nusisukta, tiesa? Jie jam skolingi.“

