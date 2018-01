LaVaras Ballas prisijungia prie „Vytauto“ trenerių štabo

dalu

Lietuviai per rimtai i ta krepsini ziuri,tai yra pramoga,kaip nuajti i koncerta ir t.t. tas pats zalgiris galvojat jiem rupi zalgirio fanai???LMAO pasiziurekit kaip uzkelia kainas dabar nesveikai,ir kodel??kadangi zmones dabar nori pamatyti ppramoga ir zalgiris to naudojasi....niekas i krepsini neziuri kaip i ritma dalyka...buvau ispanijoje tai ten isvis dauguma sako ateinam i krepsinio rungtynes siaip nes is idejos ,nes nevyksta jokio futbolo maco,o ar laimes ar gaus nelabai idomu