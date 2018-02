Arnas Velička: apie motyvus persikelti į „Lietkabelį“, sezono tikslus bei laikotarpį Barselonoje

Jaunu zaideju puolimas LT..

Lietuvos treneriai nesupranta, kad krepsinis yra biznis ir pinigus kaip amerikonai krepsininkai sako gauna uz puolima, taciau LT treneriai toliau mustruoja gynybos pagrindus zaidejams be jokiu atletiniu duomenu. Pasiziurekit Valinska nesugeba imest Eurolygoj nei laisvas is po krepsio nei imtis iniciatyvos, netgi jaska jau bbd ant jo ir klausia kam atmetine kamuoli centrams kai lieka 5sec atakai?.



Dabar ir turim situacija, kad LKL pilna gyneju kurie ginasi puse velnio, taciau puolime visai tusti.



Paziurim Lekaviciu puolime vienintelis naujos kartos LT gynejas kuris padorus, iskart sutartis su panathinaikos, nors jo gynyba kiaura visiskai (del visisko duomenu trukumo). Manau tai vienas is pavyzdziu kur treneris suprato kad is jo normalios gynybos tikrai nebus ir reikia koncetruotis i puolima ir turim rezultata.



Kiek dar LT treneriai zlugdys LT talento kol supras kad reikia mokyt kaip zaist 1x1 ar 2x2, tegu ziuri Eurolyga, Pangosas vienas traukia zalgiri ant savo meistriskumo, Micicius taip pat. Taip Komandinis zaidimas svarbus, bet jeigu nemokesi pagrindu ir nesugebesi pelnyt tasku pats ar suzaist 2x2, busi tuscia vieta puolime aka 4v5 ir zaisi po 5min.