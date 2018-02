ESPN: „Cavaliers“ padarė geriausia, ką galėjo

Nuotr.: AP – Scanpix

Nuotr. AP – Scanpix

Klivlando „Cavaliers“ pralaimėjo Kyrie Irvingo mainus. Jie taip pat atliko geriausius įmanomus Kyrie Irvingo mainus, vien dėl to, kad gavo ir išsaugojo Bruklino „Nets“ naujokų biržos šaukimą, kuris gali virsti bet kuriuo nuo 1 iki 8-ojo, rašo ESPN žurnalistas Zachas Lowe’as.

Pateikiame Lowe’o analizę apie šį „Cavaliers“ ėjimą.

Kai praėjusią vasarą subyrėjo „Cavaliers“ svajonių scenarijus per mainus gauti Ericą Bledsoe ir Paulą George’ą, jokia kita komanda nesiūlė nieko vertingo už Irvingą. Galbūt „Cavaliers“ reikėjo ignoruoti Irvingo prašymą jį iškeisti, bet jie to nepadarė, ir šių metų mainų laikotarpio pabaigą pasitiko surinkę seną, vidutinę, nelaimingą komandą, su vienas prie kito netinkančiais žaidėjais. Jie galėjo tėkštis veidu į purvą dar gerokai iki NBA finalo, o po to stebėti, kaip antras geriausias visų laikų žaidėjas juos palieka.

Tada „Cavaliers“ padarė geriausią įmanomą darbą, kad pataisytų situaciją. Jie atliko mainų seriją, per kurią išsiuntė 6 žaidėjus ir du naujokų biržos šaukimus, įskaitant 2018 metų „Cavaliers“ pirmojo rato šaukimą. Mainais jie gavo 4 rotacijos žaidėjus, kurie geriau tinka žaidimui aplink LeBroną.

Išsiųsdami Dwyane’ą Wade’ą, Derricką Rose’ą, Imaną Shumpertą, Jae Crowderį, Channingą Frye ir Isaiah Thomasą, o mainais gaudami George’ą Hillą, Rodney Hoodą, Jordaną Clarksoną ir Larry Nance’ą, letarginiai „Cavaliers“ tapo jaunesni, pakeitė plytas mėtančius ir kamuolio savo rankose reikalaujančius žaidėjus metikais, ir pridėjo du keistis galinčius gynėjus, kurie gali atsilaikyti prieš pajėgiausius puolimus.

Mums dar reikės pamatyti, kaip šios dalys veiks kartu, kad galėtume daryti išvadas. „Cavs“ yra visiškai nauja komanda, neturinti laiko vystyti komandos santykius. Tačiau didelė tikimybė, kad Klivlando komanda susigrąžino Rytų konferencijos favorito vardą, neprarasdama savo pagrindinio saugumo tinklo, jeigu LeBronas dar kartą paliktų komandą.

Ginčykitės, kiek norite, tačiau tai yra didžiulis „Cavaliers“ ir klubo generalinio vadybininko Koby Altmano laimėjimas. Jis nebeatrodo toks „jaunas“ ir „ne vietoje“, kaip jį vadino anoniminiai komentatoriai prieš 48 valandas.

Shumpertas nepatekdavo į rotaciją ir nelabai turėjo galimybių vėl į ją sugrįžti. Rose’as atrodė blogai, galbūt jau visiškai nuvarytas nuo kojų ir absoliučiai netinkamas šalia LeBrono ar Wade’o. Frye yra pakeičiamas, nors „Cavs“ truks jo indėlio rūbinėje. Jo pozityvumas ir sugebėjimas išlaikyti gerą nuotaiką padėjo „Cavaliers“ per blogus laikus, likus keliems mėnesiams iki 2016 metų titulo, ir leido išvengti civilinio karo šį sezoną.

Thomasas yra sulūžęs. Jis supriešino komandos draugus, kai pradėjo viešai kalbėti apie dalykus, kurių neturėtų kalbėti žmogus, nebuvęs su komandos draugais atkrintamųjų mūšiuose. Galėtumei atleisti tokius pasisakymus, jeigu pats žaidėjas gerai atrodytų aikštėje, bet jis taip neatrodė ir, žinant jo traumų istoriją, nieko kito ir nereikėjo tikėtis. Jis yra sulūžęs dabar, o „Cavs“ neturėjo laiko.

Crowderis irgi atrodo sulūžęs ir be nuotaikos. Komandos pasitikėjimas juo išseko.

Dwyane'as Wade'as Nuotr. AP – Scanpix

Wade’as yra legenda, ir kurį laiką jis įnešdavo energijos nuo suolo. Bet būdamas 36 metų, jis blokuodavo LeBronui prasiveržimo zonas ir buvo visiškas nulis gynyboje. Be to, jis labai dažnai atakavo krepšį. Senstantis veteranas, kuris nesistengia gynyboje, metimus švaisto lyg žvaigždė ir tarkuoja kitus dėl jų klaidų gali sugadinti bet kokią atmosferą, net pats to nenorėdamas.

Viskas toje komandoje buvo nepakeliama. Galėjai plika akimi matyti įtampą ir nepasitenkinimą, kuris būdavo aikštėje. Negaliu atsiminti nieko panašaus. Kai kuriose rungtynėse daugelis žaidėjų net nesistengdavo gynyboje, nepadėdavo vienas kitam. Kai krepšininkai praranda tikėjimą vienas kitu, kai viskas taip suskilinėja, tai matosi visiems. Oponentai prasiverždavo iki krepšio be jokio pasipriešinimo, o „Cavaliers“ žaidėjai tik žiūrėjo vieni į kitus. LeBronas niekada nesigynė taip tingiai.

Ta komanda vis prastėjo ir tikrai nebūtų atsigavusi.

Klivlandas pašalino žaidėjus, kurie žudė nuotaiką, ir pakeitė juos vaikinais, kurie labiau tinka komandai. Ir visa tai padarė neatiduodami „Nets“ šaukimo.

Taip, pažiūrėjus iš tolo, „Cavaliers“ Irvingą ir pirmojo rato šaukimą atidavė mainais už Nance’ą, Hoodą (už Crowderį), Clarksoną ir „Nets“ šaukimą. Tai nėra gerai. Natūralu, kad žmonės tokių pokyčių nepriims gerai. Tačiau NBA komandos, gyvenančios pagal LeBrono laikrodį, neturi daug laiko.

Hillas tritaškius meta 45 proc. taiklumu, o tai – geriausias rodiklis lygoje. Jis gali gintis prieš mažiausiai dviejų pozicijų žaidėjus. Jis taip gerai atakuoja, nes Sakramente žaidė juokingai gudriai, puldamas lėtai, išvengdamas metimų, kurių nenorėdavo mesti, taip tarsi labiau rūpindamasis savo statistika, o ne „Kings“ pergalėmis. Daug vakarų Hillas, atrodo, net nieko nedarydavo.

Jis pasitemps Klivlande. Hillas yra toks žaidėjas, kuris geriau atrodo geresnėse komandose.

Tas pats dvigubai galioja Nance’ui. Jis statys užtvaras, atiduos perdavimus, atsitvers varžovus. Darys mažus dalykus, kurie neatrodo taip gerai, kai tai atlieki komandoje, kurioje jauni vaikinai tik mokosi žaidimo paslapčių. Vienas NBA klubo atstovas man sakė, kad Nance’as yra vienas iš nedaugelio žaidėjų, kuris kiekvieną sekundę aikštėje galvoja, ką jis gali padaryti būtent tą akimirką, kad padėtų komandai laimėti. Jokios kitos mintys nebūna jo galvoje.

Larry Nance'as Nuotr. Reuters – Scanpix

Nance’as daug laiko praleido žaisdamas centru. Jis galės statyti užtvaras LeBronui ir leistis link krepšio, kur atakas užbaiginėtų dėjimais sugavus kamuolį ore. Jis su Kevinu Love’u gali suformuoti įdomią ir aukšto IQ priekinę liniją. Jis gali gintis prieš visų penkių pozicijų varžovus.

„Lakers“ nebūtų atidavusi Nance’o be pirmojo rato šaukimo. Galima kritikuoti „Cavaliers“, kad jie pasiėmė Clarksono kontraktą ir atidavė naujokų biržos šaukimą. Clarksonas kitą sezoną uždirbs 12,5 mln. JAV dolerių, o 2019-2020 m. – 13,4 mln. „Cavaliers“ kitam sezonui jau yra įsipareigoję išmokėti atlyginimų už 110 mln., neskaičiuojant LeBrono ir Hoodo, kuris bus apribotas laisvasis agentas. Jeigu LeBronas išeis, jie neturės nė cento algų kepurėje. Jeigu abu pratęs sutartis, Danas Gilbertas turės mokėti dar vieną astronominę sąskaitą.

Tačiau visa kritika turėtų susikoncentruoti ties Clarksonu. Nance’o „Cavaliers“ nebūtų gavę be pirmojo rato šaukimo. Išmainius Frye, jiems reikėjo dar vieno aukštaūgio. Jie norėjo Nance’o, o Nance’o norėti yra verta. Užsispirk, ir kiti tavo pasirinkimai bus vyresni arba blogesni žaidėjai – Dewayne’as Dedmonas, Ersanas Ilyasova, Amiras Johnsonas, Brandanas Wrightas ir t.t. Nance’as yra vos 25 metų, žaidžiantis už pigų kontraktą, kuris galios dar kitą sezoną.

Ar galėjo „Cavaliers“ gauti Nance’ą tik už naujokų biržos šaukimą? Galbūt. Paimti Clarksoną ir išsiųsti šaukimą yra brangi kaina, tačiau tai labiau liečia Clarksoną, o ne šaukimą.

Clarksonas neišsprendžia jokių senų „Cavaliers“ problemų. Jis tritaškius meta 32 proc. taiklumu, tai ir jo karjeros vidurkis, o gynyboje jis yra akivaizdus minusas. Tačiau yra blogesnių variantų, nei žiūrėti, ar Clarksonas atsiskleis.

Rodney Hoodas Nuotr. Reuters – Scanpix

Gauti Hoodą ir Hillą mainais už Crowderį, Rose’ą ir Gilberto pinigus yra ypatingas laimėjimas. Hoodas tritaškius meta 39 proc. taiklumu, jis kūrybingas su kamuoliu, gali neblogai žaisti pikenrolą. Atmesk jam kamuolį ties tritaškio linija, kai gynyba jau pradeda trūkinėti, ir jis gali visko padaryti po truputį.

Šnabždamasi, kad Hoodas yra švelnus, tiek fiziškai, tiek psichologiškai, kad galima jį išjungti iš rungtynių, jeigu po užtvarų trankysi pakankamai stipriai. Jis renkasi metimus iš vidutinio nuotolio ir nelabai veržiasi į baudos aikštelę. Skaičiai sako, kad jis blogas gynyboje, bent jau šį sezoną, tačiau šioje aikštės pusėje su juo turėtų būti viskas gerai. Jis yra aukštas, stengiasi ir žino, kur reikia būti. Tai gera pradžia.

Ši pasikeitusi „Cavs“ komanda turi neblogas galimybes bent bandyti sugrįžti į didžiąją sceną. Iki ketvirtadienio tokia galimybė iš po jų kojų slydo. Nekreipkite dėmesio į Clarksoną ar netgi Nance’ą. Jeigu prieš 24 valandas jums kas nors būtų pasakęs, kad Klivlandas prigriebs Hoodą ir Hillą, už juos neatiduodami daug vertės, mes visi būtume tuo susižavėję.

Tai buvo gera diena Klivlandui. LeBronas negalėjo prašyti nieko daugiau, nebent stebuklo. Nebuvo jokio realaus taikinio, kuris būtų gautas už „Nets“ šaukimą. „Cavs“ padarė geriausia, ką galėjo, ir jie turi galimybę būti per vieną traumą nuo „Golden State Warriors“.