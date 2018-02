„Žalgirio“ žaidėjų įvertinimai: puikus Daviesas ir agresijos pristigęs Ulanovas

viska zinau geriau

Arturelis megsta pasvaigt (patrolint?), bet siuo atveju - viiisiskai teisus.



Jei daugiau nei 2 komandos surenka po lygiai pergaliu ir tarpusavy vienodai pergaliu turi (tarkim komanda A 2kart laimejo pries B, o B 2kart pries C, C 2kart laimejo pries A) - imestu/praleistu tasku santykis skaiciuojas tarp visu tu komandu. Pilnai pateisinu sioj vietoj khimkus.



P.s. isvis nesuprantu to tipo "nemest" - cia varzybos, kiekvienas nori suvaryt varzova kuo labiau, kas cia per issikalinejimai, draugiskumai ir pan.. iki siol pikta del kurcio svaigimo po salengos trajako, tada dar net atakos laikas butu pasibaiges, klaida komandai butu, nx gadint statistika del kazkokio nepatenkinto staliaus.