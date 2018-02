„Vytautas“ su Ballais iškovojo pirmąją pergalę LKL

ekspertas

nu va dar viena pliūha loham ir ypac degalines gyventojams, kurie supranta krepsini :DDDD net ir be bristolio, su kiauru priekiu, vistiek pasieme išvykos maca :DD



jaunelis nesusitvarke su itampa, realiai pirmas isvykos macas, neskaitant epizodisko pabuvimo pnvz, ten 3k ar kiek su virsum buvo priesisiskai nusiteikusiu fanu siauliuose- tai neprates, jaudinosi. nieko, nesuzaide vienas - suzaide kitas :DDD pergale svarbiausia, dabar gris egis dimsa ir bristolis, per fibos langa apsitvarkys sudetis. is pradziu buvo kalbeta tik apie zaidima baltijos lygoje, kai tik pasirase sutartis, o cia gali buti naudingi ir LKL. ne tokia stipri ta musus lyga is tikro. tik taip galvojam apie save per gerai. piso gera stoga akeemui. viskas cia gerai, vaziuojam toliau.



o degalines gyventojai, idomu, ar išneš sveika kaili is skarbonkes siandien :DD