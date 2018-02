Lietuvoje užsilikti nenorintis Balašovas kirto Ballams: „Man gaila jų komandos draugų“

pataikes_tritaski

Na tai valink i savo rasija vatnikine. Maza to kad esi eilis vidutiniokas net toj pacioj lkl lygoje, tai dar jam matai lygis per prastas. Aisku LKL sezono pradzioje zadejo buti zymiai idomesne ir stipresne (kol nepradejo byreti komandos viena po kitos), bet net ir tokiam plugui si lyga yra geriausia ka jis gali gauti gyvenime. Joks CSKA, Unics, Lokomotyvas arba Khimki neims sito urodo i savo komanda, visa kita ruskyne sudas, aisku ir tie patys cska ar khmki ir kitoks vatnikinis meslas irgi siaip sudas, niekas ten net i varzybas nesirenka ziureti to kasio, kol naftos ir duju dar yra ir sugebama jas parduoti tol dar gyvuos ir tie klubai. Tai putinistine sloiundra imk lagamina ir kraukis bei valink nx is Lietuvos i savo matuska rasija, isvien paciulpk saldaini ir vovai putinui.