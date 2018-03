Klivlande – vėl įtampa: Smithas į trenerį paleido sriubos dubenį

tas kuris raso klaunas

Sriubos dubeneli :DDDDD Juos gana daznai naudoja filmuose, kai kalejimuose vienas is kaliniu paleidzia dubeneli kitam ir prasideda masines mustynes. Cia toks su mintim ko gero buvo, zinok treneriuk is kur as atvykes :DDDDDDDDDDD