Fantastiška 45 minučių drama Atėnuose baigėsi „Olympiakos“ pergale

Rungtynių žaidėjas Brian Roberts Taškai 18 Naudingumas 18 Tritaškiai 100% 4/4 Baudų metimai 80% 4/5

Pirėjo „Olympiakos“ (17-7) po penkių nesėkmių iš eilės pagaliau sugebėjo laimėti Graikijos grandų dvikovą. Eurolygos antrojo rato susitikime Ioannio Sfairopouloso auklėtiniai svečiuose 87:85 (16:18, 27:16, 19:16, 9:21, 16:14) per pratęsimą nugalėjo Atėnų „Panathinaikos“ (14-10) krepšininkus.



Ketvirtojo kėlinio viduryje „Olympiakos“ pirmavo 67:57 ir atrodė, kad mačo baigtis jau aiški. Visgi šeimininkams prireikė mažiau nei 4 minučių ir rezultatas tapo lygus, o komandoms teko žaisti pratęsimą.



Per papildomą laiką stipresni pasirodė „Olympiakos“ krepšininkai. Pagrindiniu lūžiu tapo Briano Robertso pataikytas tritaškis, kuris svečius išvedė į priekį 84:82. Per likusią minutę raudonieji sugebėjo išsaugoti pranašumą.



Pastarąsias penkias dvikovas buvo laimėjusi „Panathinaikos“ ekipa. Svečių tvirtovėje „Olympiakos“ pastarąjį kartą triumfavo 2017 metų birželio mėnesį.



Šio vakaro rungtynėse Georgios Printezis pelnė 15 taškų ir to pakako, kad graikas pakiltų į 9-ąją vietą tarp visų laikų rezultatyviausių Eurolygos žaidėjų.



Lukas Lekavičius pralaimėjusiųjų gretose rungtyniavo 9 minutes, o per jas prametė dvitaškį, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 1 pražangą, tačiau 4 sykius prasižengė pats ir surinko minus 3 naudingumo balus. Prasčiau šiemet lietuvis žaidė tik mače su Maskvos srities „Chimki“, kuomet surinko minus 4 balus.



„Olympiakos“ gretose debiutavo po dvejų metų pertraukos į Europą sugrįžęs Bobby Brownas. Amerikietis per 13 minučių pelnė 5 taškus (1/1 dvit., 0/2 trit., 3/3 baud. met.), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, 1 sykį suklydo, 1 kartą prasižengė ir surinko 6 naudingumo balus.



„Visi buvome pasiruošę kautis. Šiandien žaidėme gerą krepšinį. Tai puiki komandos pergalė. Visada jaučiame papildomą energiją žaisdami su „Panathinaikos“ komanda“, – mintimis dalijosi naudingiausias mačo žaidėjas Robertsas.



„Mūsų puolimas nebuvo geras, strigome. Per pratęsimą mes tai pagerinome ir iškovojome svarbią pergalę“, – po mačo kalbėjo Pirėjo komandos treneris Sfairopoulos.



„Olympiakos“: Brianas Robertsas 18, Georgios Printezis ir Vassilis Spanoulis po 15, Ioannis Papapetrou 11.



„Panathinaikos“: Nickas Calathesas 23 (10 rez. perd.), Jamesas Gistas 21, Chrisas Singletonas 13 (8 atk. kam.), Mike'as Jamesas 9.