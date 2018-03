Mačiulio norą palikti „Real“ supratęs Laso: „Tokių kaip Jonas komandoje norėčiau turėti ne vieną“

tai

kai kuriu komandu fanai to nesupras. nes nera tureje zaidejo, kad zaistu tris metus. nesa tureje draugisku santikiu rubinej. yra tokiu komandu kur zaidejas pats susimoka is kito atliginimo, kad tik pabekt is komandos. kaikam to nesuprast, kad treneris su zaideju gali but geri draugai. nes kaikuriose komandose treneriai zaidejus vaiko su botagu ir baudzia atsispaudimais.