Ketvirtajame kėlinyje pranašumą įrodęs „Žalgiris“ paprakaitavo prieš „Dzūkiją“

lklnepamirsk,kad 1998m. jasius pasirode per prastas tavo komandai ir lose l.ryte. ir tokie ale fanai kaip tu,dejo ji i suns dienas.

Jis tada ir buvo per prastas. Neveltui Zalgiris visus tris kartus ta isniekino raudona qurwa lkl finale ir Saras is gedos spruko is laikrascio.