Kazys Maksvytis: apie priekaištus gynyboje prieš Loganą, tolimesnius šansus ir Želionio pražangas

Jerry Johnsonas Nuotr.: Fotodiena.lt

Tomas Delininkaitis Nuotr.: Fotodiena.lt

Vytautas Šulskis Nuotr.: Fotodiena.lt

Miro Bilanas Nuotr.: Fotodiena.lt

Tomas Delininkaitis Nuotr.: Fotodiena.lt

Jerry Johnsonas Nuotr.: Fotodiena.lt Tomas Delininkaitis Nuotr.: Fotodiena.lt Vytautas Šulskis Nuotr.: Fotodiena.lt Miro Bilanas Nuotr.: Fotodiena.lt Tomas Delininkaitis Nuotr.: Fotodiena.lt

Foto galerija Renaldas Seibutis Nuotr.: Fotodiena.lt Zackary Wrightas Nuotr.: Fotodiena.lt Tomas Rinkevičius Nuotr.: Fotodiena.lt Dee Bostas Nuotr.: Fotodiena.lt Jerry Johnsonas Nuotr.: Fotodiena.lt Renaldas Seibutis Nuotr.: Fotodiena.lt Vytautas Šulskis Nuotr.: Fotodiena.lt Tomas Delininkaitis Nuotr.: Fotodiena.lt Edgaras Želionis Nuotr.: Fotodiena.lt Davidas Loganas Nuotr.: Fotodiena.lt Jerry Johnsonas Nuotr.: Fotodiena.lt Davidas Loganas Nuotr.: Fotodiena.lt Dee Bostas Nuotr.: Fotodiena.lt Miro Bilanas Nuotr.: Fotodiena.lt Tomas Delininkaitis Nuotr.: Fotodiena.lt Mindaugas Kačinas Nuotr.: Fotodiena.lt Dee Bostas Nuotr.: Fotodiena.lt Vytautas Šulskis Nuotr.: Fotodiena.lt Mindaugas Kačinas Nuotr.: Fotodiena.lt Dee Bostas Nuotr.: Fotodiena.lt

Klaipėdos „Neptūnas“ pergalingai pradėjo FIBA Čempionų lygos atkrintamąsias varžybas. Kazio Maksvyčio auklėtiniai namuose po permainingos kovos 73:68 palaužė Strasbūro IG krepšininkus ir įgijo trapią persvarą prieš atsakomąjį mačą.



Klaipėdiečius į priekį vedė Tomas Delininkaits, kuris pelnė 19 taškų ir sužaidė geriausias sezono rungtynes. Klaipėdietis realizavo 5 tolimus metimus iš 9. Snaiperis po rungtynių teigė, kad yra dėkingas komandos draugams, kurie jam sukūrė progas atakuoti.



„Ši pergalė mums yra labai svarbi psichologiškai. Pastarosios savaitės buvo sunkios ir esame laimingi, kad šįvakar pavyko iškovoti pergalę. Šiandien pataikiau kelis metimus, komandos draugai pamatė mane ir sudarė galimybę atakuoti dar“, – mintimis dalijosi Delininkaitis.



„Neptūno“ vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis pareiškė, kad šios rungtynės padėjo vyrams nuimti psichologinę įtampą.



„Šios rungtynės buvo skirtingos, nes mes nebuvome favoritai. Galbūt tai padėjo nuimti psichologinę įtampą. Didžiąją mačo dalį mes kontroliavome rungtynes. Džiaugiuosi, kad iškovojome pergalę. Skirtumas nėra didelis, kad galėtumėme jaustis ramiai, bet vis dar esame kovoje. Pranašumas gal ir nėra didelis, bet tokią komandą nugalėti yra smagu“, – pasakojo Maksvytis.



Apie Davidą Loganą ir Dee Bostą: „Turiu priekaištų kaip mes gynėmės prieš Loganą. Jis inicijavo spurtą antroje rungtynių pusėje. Jis labai geras žaidėjas, prieš jį gintis yra sunku, bet vistiek padarėme grubių klaidų. Leidome jam daryti tai, kas jam patinka labiausiai.“



Apie greitas komandines pražangas antrajame ir ketvirtajame kėliniuose: „Tai išmušė mus iš vėžių. Planavome Galdiką laikyti prieš Bilaną. Simas gerai susitvarkė su juo, nes Bilanas pastaruoju metu buvo tikras SIG lyderis. Vėliau Galdiko ir Želionio pražangos apsunkino žaidimą. Nepatiko man ir Želiono pražangos antrame kėlinyje, todėl turėjau jį pakeisti. Pražangos buvo padarytos lygioje vietoje – Galdiko ir Želionio penktosios baudos buvo per pigios.“



Apie Tomą Delininkaitį: „Akcentavome, kad varžovai taiko įdomią gynybą ir eina į didesnes pagalbas. Akcentavome, kad Tomas turi mesti tritaškius ir jis tai puikiai padarė.“



Apie Brandoną Fielsą: „Pagal pirmines prognozes jis negalėjo žaisti 5-10 dienų. Šįvakar nenorėjau jo leisti, kad nesudaryčiau varžovams jo žaidimo vaizdo. Optimistinės prognozės, kad šeštadienį jis jau žais su Prienų-Birštono „Vytautu“.



Bendraudamas su žiniasklaida SIG ekipos lyderis Davidas Loganas nebuvo labai susikrimtęs dėl rezultato ir teigė, kad komanda yra pasiruošusi deficitą panaikinti Prancūzijoje. Gynėjas labai užtikrintai atrodė ir Klaipėdoje, kuomet pelnė 19 taškų ir surinko 18 naudingumo balų.



„Mes rungtynes pradėjome ne taip, kaip norėjome, bet grįžome į rungtynes. Mes žinome, kad nesame blogesnė komanda. Namuose esame geresnė ekipa ir esame pasiruošę tai įrodyti“, – optimistiškai kalbėjo Davidas Loganas.



SIG ekipos treneris Vincentas Collet nebuvo toks užtikrintas pergale namuose, tačiau išliko optimistiškas. Strategas tvirtino, kad pralaimėjimas 1 ar 2 taškais būtų buvęs geras rezultatas, tačiau 5 taškai, pasak trenerio, yra per daug.



„Po labai sunkios pradžios mes išsprendėme savo problemas ir grįžome į rungtynes. Antroje pusėje buvome daug agresyvesni. Tarp 15 ir 30 minučių mes žaidėme geriausią krepšinį, tačiau lemiamu metu kalipėdiečiai mus supančiojo. Minus 5 prieš atsakomąjį mačą yra per prastas rezultatatas, tačiau mes esame pasirengę laimėti didesniu pranašumu“, – kalbėjo Collet.