„Žalgirio“ žaidėjų įvertinimai: supančiotas Milaknis ir neigiamas balas Kavaliauskui

Georgy Cekovsky

Visi expertai ir žinovai:)priėjom prie tos pačios išvados:vakar laimėt buvo galima jei nebūtų perlaikytas Milas antroj pusėj.



Ištiesų pritrūko jėgų, jei per pirmus 2 kėl uždusinom turkus iki 31 taškelio, tai vien per 4 prasileidom daugiau!



Pirma pusė buvo nuostabi. Čia ir pasimatė Žalgiris silpnybė, jei reils lošt play off-us prieš tokias komandas, kurios gali paziūlyt aukštą tempą visom 40min gynyboj(kaip Fene) ar puolime( kaip Real)..Mūsų silpnoji grandis centrai išsibaudjoja per 20min abu kartu ir turi lošt vos kojas pavelkantis Jankis, bei ryžas, kuris po kaše yra labai prastas.



