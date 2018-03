Nuotr.: Fotodiena.lt

Nuotr. Fotodiena.lt

Beno Udrihas be krepšinio praleido daugiau nei mėnesį





Iš rikiuotės iš pradžių jį išvedė šlaunies trauma, o po to du kartus – peršalimas





Jis juokauja, kad tiek prasirgo, kad dabar be ligų gyvens artimiausius 10 metų

Beno Udrihas buvo ką tik sužaidęs savo geriausias rungtynes su Kauno „Žalgirio“ marškinėliais, kai prasidėjo trijų savaičių pragariškas laikotarpis. Trauma, gripas ir dar kartą grįžęs peršalimas slovėną beveik mėnesiui išbraukė iš Kauno klubo rotacijos ir neleido prisidėti prie pirmojo sezono trofėjaus.

Jis iš šono stebėjo žalgiriečių žygį Karaliaus Mindaugo taurėje, o vėliau per rungtynes net nepasirodydavo arenoje – sirgdamas jis rungtynes žiūrėdavo tik per televizorių.

„Trys neįtikėtinos savaitės, – dabar žvelgdamas į šį periodą, sakė Udrihas. – Tikiuosi, kad dabar nesirgsiu ir nebūsiu traumuotas artimiausius 10 metų. Dabar jau visas bacilas išvariau iš savo organizmo.“

Vasario 4-ąją Udrihas sužaidė geriausias rungtynes „Žalgiryje“, kai Prienuose į „Vytauto“ krepšį įmetė 13 taškų, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 6 kamuolius. Jis surinko 26 naudingumo balus – daugiausiai per karjerą „Žalgiryje“.

Po kelių dienų treniruotėje, besirengiant artėjančiam mačui su Maskvos srities „Chimki“, jis bėgo iš vienos aikštės pusės į kitą, kaip pats sako, vos 50 proc. greičio, ir pajuto skausmus šlaunyje.

„Tai mane kuriam laikui išmetė iš rikiuotės, – apie šlaunies traumą pasakojo įžaidėjas. – Tada po taurės varžybų grįžome namo, gripas siautė visoje Lietuvoje, ir pasigavo mane. Išsigydžiau, grįžau, keturias dienas pabuvau sveikas, ir vėl pasigavau kažkokią infekciją, bakteriją. Kažkokia nesąmonė. Tada buvau labai piktas.“

Slovėnas vėl kurį laiką net nesirodė ant „Žalgirio“ suolo, o į rikiuotę grįžo tik kovo pradžioje.

Be Udriho „Žalgiris“ Eurolygoje per ketverias rungtynes iškovojo 2 pergales, triumfavo KMT varžybose, o LKL pirmenybėse per tris mačus du kartus laimėjo. Pergalinga buvo ir pirmadienio dvikova Kėdainiuose, kurioje Udrihas po penkių savaičių pertraukos grįžo į aikštę. Per 18 minučių jis pelnė 3 taškus ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

Beno Udrih Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: PG Amžius: 35 Ūgis: 191 cm Svoris: 92 kg Gimimo vieta: Celje, Slovėnija

„Kartais gerai pažiūrėti į komandą iš šalies. Kai ji žaidžia, gali matyti, kur gali padėti, pavyzdžiui, gynyboje, pelnant taškus, perduodant kamuolį. Tai tikrai kažkiek padėjo, bet dabar man reikia susigrąžinti 100 proc. formą, kad galėčiau padėti geriausiai, kaip sugebu“, – aiškino Udrihas.

Į aikštę jis grįžta kritiniu sezono momentu. Dėl geresnės vietos aštuonete kovojantis „Žalgiris“ per paskutines penkerias rungtynes Eurolygoje žais su keturiomis į atkrintamąsias pretenduojančiomis komandomis, o tik du mačai vyks namie.

Žalgiriečiai žengia penkti (15-10), o jiems ant kulnų lipa keturios komandos, įskaitant šios dienos varžovę, Vitorijos „Baskonia“ (12-13). Pastaroji yra bene vienintelė, galinti iš dabartinio aštuoneto išstumti kažkurią ekipą.

„Jeigu žaisime taip, kaip sako treneris, būsime kantrūs, ieškosime antro, trečio varianto, kietai ginsimės, tada turėsime galimybę įveikti bet kurią komandą, – įsitikinęs Udrihas. – Taip komanda žaidė dar iki man prisijungiant, tą patį jie daro ir kai atvykau. Jeigu mes tai darysime, viskas bus gerai.“