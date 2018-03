„Vytauto“ rungtynių Londone transliacijos kaina – didesnė už „Lakers“

Nuotr.: BasketNews.lt/V.Mikaitis

Prienų–Birštono „Vytauto“ rungtynes Londone su vietos „Lions“ komanda tiesiogiai internetu galės pažiūrėti tie, kurie sumokės 10 JAV dolerių siekiantį mokestį.

Įsigijus transliaciją, po rungtynių dar dvi savaites bus galima matyti mačo įrašą ir epizodus. Beje, bilietai į rungtynes mažiausiai kainuoja 22 svarus (apie 30 dolerių).

Iki šiol visos „Big Baller Brand“ rungtynės buvo transliuojamos feisbuke, o norint jas pamatyti mokėti nereikėjo.

Palyginimui, peržiūrėti artėjančios nakties Lonzo Ballo atstovaujamos Los Andželo „Lakers“ komandos rungtynės su Dalaso „Mavericks“ kainuoja 2,99 dolerio. Šeštadienio „Lakers“ mačas su Milvokio „Bucks“ kainuoja 6,99 dolerio.

Tiesiogiai internetu žiūrėti visas Eurolygos rungtynes galima už 12,49 euro per mėnesį ir 49,99 euro per metus. Tuo metu Europos taurės mačai per mėnesį kainuoja 5,99 euro, metus – 6,99 euro.

Beje, į Londoną turėtų skristi ne visi „Vytauto“ krepšininkai. LaVaras po akistatos su Guangdongo „Southern Tigers“ dubleriais teigė, kad jam užtektų ir 8 žaidėjų, kurie, anot Ballų tėvo, gali greitai bėgti.

Akistata vyks balandžio 2-ąją dieną Londone.