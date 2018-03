LKL paskelbė bausmes Kaune klydusiems arbitrams

ekspertas

butu buvusios eilines rungtynes, kur papjauta grybo i abi puses, na, kaip dazniausiai. bet klaidos ne is blogos valios - tiesiog toks tas ju meistriskumas. jeigu lamelo susvilpia nesportine, kai tik paliecia peti is uz nugaros bandant ismust kamuoli, o kita savaitgali tam paciam lkl uz daug grubesnius kitose rungtynese svilpia paprasta prazanga- tai kas tai yra? tiesiog meistriskumas ir teiseju paruosimas, nesimokymas is epziodu ir ju neanalizavimas. tai tos rungtynes butu eilines ir tiek - jeigu ne vienos sušiktos primadonos verkšlenimas :DDD kas ivyko? kovojo del kamuolio ir ji netgi liete, nuo jo ir i outa nuejo - tiesiog ryzo kojytes kaip degtukai, tai netlaike, klaipedos simas tokiam epizode net pajutes nieko nebutu. primadona tik verkšlent moka, tikiuosi siandien caskas gerai iškars žalios stervos kaili ir baigsis cia tie pasikelimai.