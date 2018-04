11 žaidėjų, kurie ateityje gali labiausiai pakeisti NBA krepšinį

Nuotr.: AP, AFP – Scanpix Nuotr. AP, AFP – Scanpix JAV sporto žiniasklaidos milžinė ESPN sudarė 11 žaidėjų sąrašą, kurie pretenduoja ateityje labiausiai pakeisti krepšinio madas. Sąrašas sudarytas pagal tai, kaip žaidėjai dėl savo įgūdžių ir asmeninių savybių galimai turėtų pakeisti krepšinį ir visą krepšinio kultūrą. Nuotr. AP – Scanpix Lonzo Ballas (20 metų) Daugeliu atvejų LaVaras Ballas kalba apie žaidimo pokyčius už aikštės ribų, tačiau aikštės revoliucionierius yra jo sūnus Lonzo Ballas. Po Jasono Kiddo NBA neturėjo tokių įžaidėjų, galinčių mesti kamuolį į greitą puolimą ir savo komandos draugams sukurti progas atakuoti krepšį dar prieš tai, kol išsirikiuoja varžovų gynyba. Ballas yra gana retas modernus atakų organizatorius, kurio žaidimas nėra paremtas deriniu du prieš du. Lonzo turi sunkumų atakuojant krepšį, todėl privalo surasti progas tiek sau, tiek ir komandos draugams atakuoti iš įvairių situacijų. Nuotr. AP – Scanpix Anthony Davisas (25 metai) NBA lygoje dominuoja kamuolį valdantys įžaidėjai ir metikai iš trijų taškų zonos, tačiau Naujojo Orleano „Pelicans“ bokštas Anthony Davisas yra išimtis. 28,3 taško vidurkį šį sezoną turintis Davisas tarp bent 208 cm ūgio žaidėjų demonstruoja geriausią rodiklį nuo Shaquille’o O’Nealo laikų 2000-2001 metų sezone, kuomet Shaqas rinkdavo po 28,7 taško. Po to, kai 25-erių metų aukštaūgio komandos draugas DeMarcusas Cousinsas patyrė sudėtingą traumą, Davisas ėmė fiksuoti neįtikėtiną 31,2 taško vidurkį. Joks 208 cm ūgio žaidėjas visą sezoną nefiksavo bent 30 taškų vidurkio nuo Moseso Malone’o pasirodymo 1981-82 m. sezone. Nuotr. USA Today – Scanpix DeMaras DeRozanas (28 metai) Geriausio savo sezono viduryje DeMaras DeRozanas NBA pasaulyje inicijavo kalbas apie asmeninę kovą su depresija. Toronto „Raptors“ lyderis atvirai pasakojo apie savo problemas, o netrukus apie tai prakalbo ir Kevinas Love’as, kuris šį sezoną turėjo bėdų dėl panikos priepuolių. Psichologinės problemos NBA tampa vis atviresnės, o už tai DeRozanas nusipelnė vietos krepšinį keičiančių žaidėjų sąraše. Nuotr. D.Lukšta Luka Dončičius (19 metų) Iš Europos į NBA atvykę gynėjai Šarūnas Marčiulionis ir Draženas Petrovičius sėkmingai pritapo lygoje ir ją keitė, tačiau po jų iš europiečių gynėjų NBA sužibo tik Tony Parkeris. Visi kiti NBA išsiskyrę europiečiai buvo aukštaūgiai. Ko gero geriausias šių laikų Europos talentas Luka Dončičius turi galimybę pratęsti sėkmingą gynėjų iš Senojo žemyno pasirodymą NBA. 19-metis šiuo metu yra geriausias žaidėjas Eurolygoje, kuri yra antra pagal pajėgumą pasaulio lyga. Tai verčia manyti, kad Dončičius NBA naujokų biržoje gali būti pašauktas pirmuoju šaukimu. Nė vienas žaidėjas, nežaidęs NCAA lygoje, nuo 2006 metų NBA naujokų biržoje nebuvo pakviestas pirmuoju šaukimu. Tuomet savo pavardę pirmasis išgirdo kitas europietis Andrea Bargnani. Nuotr. AP – Scanpix Joelis Embiidas (24 metai) 213 cm ūgio 113 kg svorio Joelis Embiidas aplink krepšį yra didžiulė jėga, tačiau atletas tuo neapsiriboja. Jis pataiko 30,8 proc. tritaškių, taip pat yra toks universalus, jog lengvai gali nuo tritaškio įsibėgėti ir užbaigti ataką metimu iš po krepšio ar dėjimu. Embiidas yra vienas iš žaidėjų, NBA keičiančių ne tik savo žaidimu aikštėje. Jis dar prieš patekdamas į NBA jau buvo žvaigždė dėl aštrių žinučių socialiniame tinkle „Twitter“. Embiidas pakeitė savo „Instagram“ profilio vietos nustatymo funkciją ir dabar ją naudoja savo oponentų trolinimui. Ateities žvaigždės iš Embiido turėtų pasimokyti, kaip dirbti su socialiniais tinklais. Embiidas „Twitter“ turi 1,32 mln. sekėjų, o „Instagram“ – 2,1 mln. Nuotr. AP – Scanpix Terrance’as Fergusonas (19 metų) Anksčiau NBA naujokų biržoje pašaukti krepšininkai, kurie vietoje NCAA pasirinko žaidimą už Atlanto, NBA sėkmingai neįsitvirtino. Tarp tokių krepšininkų – Brandonas Jenningsas, Jeremy Tyleris ir Emmanuelis Mudiay. Oklahomos „Thunder“ naujokas Terrance’as Fergusonas prieš NBA naujokų biržą žaidė Australijos lygoje, o NBA naujokų biržoje buvo pasirinktas 21-uoju šaukimu. Australai jau norėtų savo lygoje turėti daugiau NBA naujokų biržos žvaigždžių. Kaip skelbia ESPN, Australijos lygos komandos ketina siūlyti po 100 tūkst. Australijos dolerių (apie 78 tūkst. JAV dolerių) žaidėjams, kurie pretenduotų būti pašaukti NBA naujokų biržoje. Ačiū, Fergusonai, sako Australijos lyga. Nuotr. AP – Scanpix Nikola Jokičius (23 metai) Įprastai 213 cm ūgio vidurio puolėjai nedemonstruoja įspūdingų kamuolio perdavimo įgūdžių ir komandose neužima įžaidėjo vaidmens. Jokičius keičia NBA su savo puikiu aikštės matymu, kūrybiškumu ir noru atlikti sudėtingus perdavimus, kurių kitų krepšininkai neatlieka. 6 rezultatyvių perdavimų vidurkis vidurio puolėjui yra aukščiausias nuo Wilto Chamberlaino rezultato 1967-68 metais, kuomet jis rinkdavo po 8,6 perdavimo. Kristaps Porzingis (22 metai) Iki Kristapo Porzingio debiuto NBA tik 8 žaidėjai lygos istorijoje per vieną sezoną buvo pataikę bent po 100 tritaškių ir atlikę bent po 100 blokų. Per pastaruosius 3 sezonus tai atliko 7 žaidėjai, o tarp jų – ir Porzingis. 221 cm ūgio latvis į NBA įnešė to, ko lyga seniai nematė, todėl dėl savo išskirtinumo gavo vienaragio pravardę. Neeilinių fizinių duomenų Porzingis šį sezoną rinko po 22,7 taško (39,3 proc. tritaškių), atkovojo po 6,6 kamuolio ir blokavo po 2,4 metimo. Nuotr. USA Today Sports – Scanpix Benas Simmonsas (21 metai) NBA lygoje jau anksčiau buvo itin aukštų įžaidėjų, o vieni žinomiausių – 206 cm ūgio Magicas Johnsonas ir 203 cm ūgio įžaidinėjantis puolėjas LeBronas Jamesas. Tiesa, prieš Simmonsą nebuvo nė vieno 208 cm ūgio krepšininko, kuris visą laiką rungtyniautų įžaidėjo pozicijoje. NBA debiutuojantis australas Filadelfijos „76ers“ trenerio Bretto Browno žaidimo schemose užima atakų organizatoriaus rolę. Jis renką vieną trigubą dublį po kito ir vidutiniškai pelno po 15,8 taško, atlieka po 8,1 rezultatyvaus perdavimo ir atkovoja po 8,1 kamuolio bei yra realiausias pretendentas laimėti metų naujoko titulą. Nuotr. AP – Scanpix Karlas-Anthony Townsas (22 metai) Kristaps Porzingis turi vienaragio pravardę, tačiau Townso sugebėjimai tarp kitų krepšininkų gali būti dar sunkiau randami dėl jo galimybių žaisti tiek baudos aikštelėje, tiek ir už jos ribų. Šį sezoną Townsas pataiko net 42,4 proc. tritaškių. Tai – geriausias rodiklis tarp 213 cm ūgio krepšininkų, kurie išmetė bent 150 tritaškių. Townsas vidutiniškai pelno po 21,2 taško ir sugriebia po 12,3 kamuolio, o per rungtynes vidutiniškai pataiko po 1,5 tolimo metimo. Nuotr. USA Today – Scanpix Trae Youngas (19 metų) Tai vos 188 cm ūgio įžaidėjas, puikiai pataikantis iš toli. Youngas jau dabar vadinamas Stepheno Curry įpėdiniu NBA pirmenybėse. Youngas yra dominuojantis taškų rinkėjas. Jis tapo pirmuoju pirmojo NCAA diviziono krepšininku nuo 1983-1984 m. sezono, kuriam vieno sezono metu pavyko pirmauti ir pagal pelnytus taškus (27,4), ir pagal atliktus rezultatyvius perdavimus (8,7). Jeigu Youngas savo gerą žaidimą perkels ir į NBA, jis įrodys, kad Curry nėra vienintelis tokius gabumus turintis krepšininkas. Šiuo metu Youngui prognozuojamas devintasis šaukimas NBA naujokų biržoje.

Cituoju:"Iš Europos į NBA atvykę gynėjai Šarūnas Marčiulionis ir Draženas Petrovičius sėkmingai pritapo lygoje ir ją keitė, tačiau po jų iš europiečių gynėjų NBA sužibo tik Tony Parkeris. ".... O kur Goran Dragic ,

