Šventė Utenoje: šeši „Juventus“ krepšininkai nubloškė „Lietkabelį“

to to kritikas

matot ponas zaidi taip kaip leidzia varzovas, tad jeigu matete rungtynes turejote suprasti, kad lietkabelis leido viska. Nesitikiu is pensionato nukalt zalgiri serijoj :D Is pensionato tikiuosi aplosti be keitimu zaidziancius uteniskius, praradusius visus lyderius :D. Juventus pataike 15/20 trajaku, bet galvojat pries kita komanda jie butu taip pataike? Jiems tiesiog leido metyt, o pagave banga ir primete. Panasu kad pensionato lygis siemet ne auksciau pasvalio, utenos, siauliu kaip ir pries 5 sezonus tad top4 butu fantastika