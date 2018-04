Fantastiškų metimų trileryje – Roziero šėlsmas ir „Celtics“ triumfas per pratęsimą

Giannis Antetokounmpo Nuotr.: USA Today-Scanpix

„Celtics“ per pratęsimą 113:107 palaužė „Bucks“





Terry Rozier per ketvirtąjį kėlinį ir pratęsimą pelnė 14 taškų





Pralaimėtojams Giannis Antetokounmpo pelnė 35 taškus ir atkovojo 13 kamuolių





Nepaisant to, jog Bostono „Celtics“ į atkrintamųjų varžybų etapą žengė be savo lyderių, atsakomybės ėmėsi Terry Rozieras, per ketvirtąjį kėlinį ir pratęsimą pelnęs 14 taškų.

Rungtynių žaidėjas Al Horford Taškai 24 Naudingumas 37 Baudų metimai 93% 13/14 Atkovoti kamuoliai 12

Brado Stevenso auklėtiniai namuose per pratęsimą 113:107 (29:17,15:30, 26:19, 29:33, 14:8) palaužė Milvokio „Bucks“ ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0.

Rungtynių atomazga užvirė paskutiniąją ketvirtojo kėlinio minutę. Ericas Bledsoe sėkmingai atliko reidą krepšio link ir sumažino svečių deficitą iki minimumo (91:92).

Po šio epizodo komandos apsikeitė taškais, o iki mačo pabaigos likus 15 sekundžių, baudų metimus realizavo Alas Horfordas, kuris padidino šeimininkų persvarą iki 3 taškų (96:93).

Vis tik šis pranašumas ištirpo po 5 sekundžių, kuomet niekieno neprižiūrimas Brogdonas šaltakraujiškai smeigė rezultatą išlyginusį tritaškį.

Tačiau ir tai nebuvo pabaiga. Įspūdingą driblingą pademonstravęs Terry Rozieras taip pat atsakė tritaškiu ir Milvokio klubui paliko 0,5 sekundės.

Vis dėlto „Bucks“ rado dar labiau neįtikėtiną atsakymą. Chrisas Middletonas atliko paskutinį vilties metimą iš itin tolimos distancijos, kuris skrodė tinklelį bei išplėšė pratęsimą.

Pratęsime susitikimo tendencija nesikeitė. Komandos ir toliau rungtyniavo taškas į tašką, o iki rungtynių pabaigos likus 53 sekundėms, Antetokounmpo realizavo vieną baudų metimą ir sušvelnino „Bucks“ atsilikimą (106:108).

Iki rungtynių pabaigos likus 21 sekundei, Tony Snellas nepataikė iš toli, o Rozieras pataikė baudų metimus ir „Bucks“ ekipai palikęs 18 sekundžių, pastatė tvirtus pamatus komandos pergalei (110:106).

Po šio epizodo Giannis pataikė vieną baudos metimą, tyčia prametė antrąjį, tačiau puolime neatkovoję kamuolio „Bucks“ prie baudų metimų linijos pasiuntė Rozierą, kuris taikliomis baudomis įtvirtino šeimininkų pergalę.

„Celtics“: Alas Horfordas 24 (12 atk. kam.), Terry Rozier 23, Marcusas Morrisas 21, Jaylenas Brownas 20, Jaysonas Tatumas 19.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 35 (13 atk. kam., 7 rez. perd.), Khrisas Middletonas 31, Malcolmas Brogdonas 16.