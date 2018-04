„Žalgirio“ žygiu besižavintis Mačiulis: atvirai apie išsiskyrimą su „Real“ ir naują karjeros etapą

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

„Labai smagiai, super“, – vos pasisveikinęs ir paklaustas apie Kauno „Žalgirio“ žygį atkrintamosiose, nuotaikingai atšovė Jonas Mačiulis. Lietuvos rinktinės puolėjas lieja prakaitą Krasnodare, kur tikisi galingai baigti jam itin sunkų sezoną, tačiau pastarosios savaitės įvykių pasiutpolkė Eurolygoje jam taip pat aktuali.

Šiuo metu elitinio turnyro ketvirtfinalyje kaunasi trys komandos, kurių garbę Mačiulis gynė anksčiau – „Žalgiris“ ir tarpusavyje kovojančios Atėnų „Panathinaikos“ bei Madrido „Real“.

Nors iš pastarosios 33-ejų metų puolėjo atsiminimai yra šviežiausi, Mačiulio dėmesį labiau kausto jo gimtojo klubo žygis.

„Man „Žalgirio“ pergalė prieš „Olympiakos“ nėra netikėta, nors taip pradėti ketvirtfinalio seriją yra geras pasiekimas net ir grandams“, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ teigė Mačiulis.

Patyręs kaunietis gerai žino, ką reiškia žaisti Eurolygos ketvirtfinalyje. Per savo karjerą Eurolygos aktrintamosiose Mačiulis buvo penkis kartus – dukart su „Panathinaikos“ ir tris – su „Real“.

Mačiulis žino ir tai, kaip didžiosios Eurolygos komandos atėjus lemiamam kovų metui jungia dar aukštesnę pavarą. Ore šiame sezono etape tiesiog tvyro atkrintamųjų atmosfera.

Tokia aplinka antradienio vakarą buvo ir Graikijoje, kai „Žalgirio“ nesėkmės troško daugiau nei 11 tūkst. „Olympiakos“ sirgalių. Vis dėlto kauniečiai iš pirmojo apsilankymo tame pragare į viešbutį grįžo sveiki.

„Žalgiris“ pradėjo neigti išankstines prognozes, neva Šarūno Jasikevičiaus kariauna bus eliminuota. Tiesa, Milano „AX Armani Exchange“ ir Lietuvos rinktinės puolėjas Mindaugas Kuzminskas tinklalapiui „BasketNews.lt“ dar šią savaitę pateikė kitą viziją, „Žalgirį“ laikant netgi pretendantais į Eurolygos titulą.

Atrodo, utopinė mintis, tiesa? Kuzios komentarus būdamas Krasnodare skaitė ir jo komandos draugas rinktinėje Mačiulis, tačiau tokios drąsios mintys pastarojo nė kiek nenustebino, mat Mačiulio nuomonė – analogiška.

„Pats atkrintamosiose žaidžiau penkerius metus, visada visur keliamas tikslas, neturint namų pranašumo, paimti bent vieną pergalę svečiuose, susigrąžinant seriją ir perimti pranašumą. Didelis pasiekimas, kad „Žalgiris“ taip ir padarė. Dabar reikia laikyti tempą. Kodėl gi ne? Bus sunku, bet tai nereiškia, kad tai neįmanoma.

„Žalgiris“ šįmet yra labai gera komanda. Pasakysiu taip, jei komanda laikys tą fizinį ir psichologinį ritmą, valią, tai galimybių (Eurolygoje žengti toliau nei ketvirtfinalis – aut.) yra. „Žalgiris“ neturi didelių žvaigždžių, bet yra gerai būtent šiuo metu žaidžiančiųjų, yra Eurolygos vertę suprantančių krepšininkų.

Taip pat už vardus kartais svarbiau, jei žaidėjai komandoje gerai suvokia savo vaidmenis. Matant visus tuos dalykus „Žalgiryje“, visko gali būti. Netvirtinu to 100 proc., nes krepšinis būna nenuspėjamas. Taigi dabar neteigsiu, kad kažkas būtinai nutiks. Tiesiog gali būti bet kas, o dabar reikia žengti žingsnis po žingsnio“, – mintis reiškė Mačiulis.

Skirtingai nei ankstesnieji sezonai, šis kitoks yra ne tik „Žalgiriui“, bet ir pačiam Mačiuliui. Tiesa, jo iššūkiai yra kitokie.

Kai po 2017-ųjų Europos čempionato jis sugrįžo į Ispaniją, slogias nuotaikas po blankaus pasirodymo su Lietuvos rinktine puolėjas nuplauti vylėsi geru sezonu su Madrido „Real“. Deja, čia jo laukė tai, apie ką krepšininkas nutuokė visą vasarą.

Karališkajame Madrido klube kovingasis lietuvis pasitraukė į antrą planą ir iškrito į trenerio Pablo Laso strategijų paraštes. Eurolygoje šį sezoną Mačiulis ant parketo vidutiniškai praleido po viso labo 12 minučių. Tai yra trumpiausias laikas ne tik žaidžiant elitiniame Madrido klube, bet ir apskritai per visą Mačiulio karjerą.

Tuomet Mačiulis ant sprendimo svarstyklių padėjo du sprendimus – jaukią vietą vienoje geriausių Europos komandų su toliau mokamu atlyginimu ar grįžti į ritmą rungtyniaujant kur nors kitur. Mačiulis sprendimą priėmė greitai – ketvirtasis sezonas Madride jam buvo paskutinis. Kita stotelė – Krasnodaras.

Pirmasis mėnuo Rusijos klube Mačiuliui taip pat nebuvo lengvas, tačiau čia priežastys natūralios. Kovo mėnesį prie „Lokomotiv“ prisijungęs lietuvis jau nebegalėjo būti registruojamas Europos taurės kovoms, o būtent joms Saša Obradovičiaus auklėtiniai pastaruoju metu ir koncentravosi.

Apšilti kojas su „Loko“ marškinėliais Mačiulis šansą turėjo dvejose VTB Vieningosios lygos rungtynėse, kai rungtyniaujant su Minsko „Cmoki“ ir „Astanos“ klubais puolėjas pelnė po 5 taškus ir sučiupo po 3 kamuolius.

„Nėra lengva, kai reguliariai nežaidi beveik metus, o atvykęs daugiau stebi komandą, kaip ji kaunasi dėl titulo Europos taurėje“, – pasakojo Mačiulis.

Dabar Lietuvos rinktinės puolėjas pradeda naują istoriją. Apie ją, išsiskyrimą su „Real“, „Žalgirio“ fenomeną ir žaidimą nacionalinėje ekipoje jis atvirai pasakojo interviu tinklalapiui „BasketNews.lt“.

– Jonai, anksčiau minėjote, kad Madrido „Real“ palikote dėl troškimo žaisti, o ne sėdėti ant suolelio. Dabar nuo persikėlimo į „Lokomotiv“ praėjo daugiau nei mėnuo. Kaip dabar matote šį savo sprendimą?

– Su „Real“ situacija buvo tokia, kad Madride neturėjau garantuoto kontrakto kitiems metams, taigi turėjau apsispręsti. Turėjau du pasirinkimus – arba siųsti žinutę kitiems klubams, kad man gana šiltos vietos ir kontrakto, arba visiems pranešu, kad noriu žaisti. Suprantu, kad nuo to priklausys ir mano ateitis.

Ramiai pasėdėjau ir nusprendžiau, kad noriu žaisti. „Real“ palikti norėjau dar vasarą, bet ir klubo vadovai, ir treneris Pablo Laso įtikinėjo, kad būsiu reikalingas. Visgi atvykęs po rinktinės pamačiau, kad mano dvejonės tvirtinasi… Juk mačiau, kokie žaidėjai perkami ir kad jie perkami netgi į mano poziciją.

Jau po kelių dienų man atvykus buvo pokalbis su Laso, kuris pasakė, kad galiu eiti atostogų, daryti, ką noriu. Suteikė kelias savaites atostogų, buvo visiškai laisvas laikas. Į treniruočių salę eiti nedraudė, bet buvo pasakyta ten geriau neiti, nes vietos komandoje man nėra. Tuomet tiesiog laukiau.

Ironiška, bet galiausiai sulaukiau traumų. Jas patyrė Anthony Randolphas, Gustavo Ayonas, šeimos problemų turėjo ir Trey Thompkinsas. Tik tokia atsitiktinumų seka visiškai nesužlugdė mano sezono. Tuomet jau Randolphui beveik grįžtant į rikiuotę, nuėjau pas komandos vadovus ir pasakiau: „Išleiskite mane iš komandos, grįžta Anthony, man vėl nebus vietos“. Jie atšovė: „Ne, ne. Viskas bus gerai, tu žaisi toliau“. O toliau aš nežaidžiau.

Galiausiai Barselonoje aikštėje prabuvau tik 11 sekundžių, supratau, kad ir aš nieko nekeičiu būdamas komandoje, ir kitiems žaidėjams nuo to ne į naudą, kai jie visuomet jaučia konkurenciją ir spaudimą esant bet kada nuo suolo kylančiam ir juos pakeisti galinčiam žaidėjui.

Galiausiai paprašiau daryti, ką nori, bet tegul mane išleidžia, negaliu būti komandoje, kurioje esu nereikalingas. Paprašiau jų spręsti savo problemas, bet mane išleisti kitur. Nemačiau tikslo be reikalo vaidinti „Real“ žaidėją ir šypsotis. Tą pačią akimirką man buvo pasakyta, kad esu laisvas. Madridas turi tokią politiką, kad žaidėjas prieš jo valią komandoje nelaikomas.

– Socialiniuose tinkluose dar ir dabar po jūsų nuotraukomis tenka pamatyti tokių žaidėjų kap Luka Dončičiaus, Sergio Llullo, Felipe Reyeso ir kitų šmaikščius komentarus. Akivaizdu, kad jūsų santykiai su „Real“ vedliais buvo geri.

– Šiltus santykius palaikau ne tik su žaidėjais, bet ir personalu – fizioterapeutais, trenerio asistentais, su kuriais susirašome. Nematau bėdų dėl to, kad man teko išvykti, čia mūsų darbas. Negaliu pykti ant visų, juolab jei žmonės negali daryti įtakos mano žaidimo laikui. Kalbant apie trenerį Laso, tai yra jų darbas su jų sprendimais. Patinka ar ne, į tai didelio dėmesio kreipti negali, žmones labiau vertinu pagal jų žmogiškąsias savybes, o visi jie tikrai puikūs.

– Dabar įvykiai susiklostė taip, kad kalbamės jums jau esant Krasnodare. Kaip sekasi apsiprasti naujoje komandoje?

– Tai laikas su nauja patirtimi. Pirmą kartą savo karjeroje pakeičiau komandą sezono viduryje. Na, neskaitau to persikėlimo iš Kauno į „Montepaschi“ 2012 metais, nes tada buvau po traumos. Dabar man buvo kažkas naujo, juolab negalėjau žaisti Europos taurėje. Turėjau nuo suolo sirgti už komandos draugus, treniruotis individualiai.

Kita vertus, dabar Europos taurė bagėsi, susirinkome į treniruotes, esu visiškai integruojamas ir mokomas derinių, treneris Saša Obradovičius jau ieško man vietos, ką galiu padaryti. Iki VTB lygos atkrintamųjų yra dar keletas rungtynių. Yra noras čia kažką nuveikti ir šį tą laimėti.

– Čia, bent jau pirmąjį mėnesį, daug žaisti taip pat nepavyko. Kiek tai apsunkina jūsų integraciją į komandą?

– Po Europos taurės dabar vėl aktyviau žaisime VTB lygoje, kai per per 20 dienų bus 5 rungtynės. Tai yra vienas mačas per 4 dienas, kas reiškia galimybę pajausti žaidimo ritmą. Esame užsitikrinę vietą atkrintamosiose, dabar reikia tik susirasti vietą komandoje.

– Ko gero, Krasnodaras nuo Madrido skiriasi kaip diena ir naktis.

– Miestas yra gana didelis, tačiau nėra kažkuo išskirtinis. Visko čia yra – parduotuvės, restoranai… Žinote, kai atvykstu dviem mėnesiams, norisi tik to, kas susiję su krepšiniu – klubo organizacijos, infrastruktūros, profesionalaus požiūrio, o čia visa tai radau.

Klubas žino apie mane, turi puikią areną, treniruočių bazę. Būsiu čia 2 mėnesius, taigi turiu tai, ko tam reikia. Man dabar svarbiausia yra koncentruotis į krepšinį ir pagaliau gauti to žaidybinio laiko, ko nebuvo nuo praėjusio pavasario, kai su „Real“ patekome į finalo ketvertą. Tai reiškia, kad jau metus esu normaliai beveik nežaidęs…

Dabar reikia atgauti visus pojūčius. Man sako, kad 20 metų žaidi krepšinį, tai kas čia tokio, eini ir toliau žaidi. Na, nėra taip paprasta. Būna, žmonės emigruoja į Angliją, kalba lietuviškai, bet jau po metų pamiršta gimtąją kalbą (juokiasi). Dabar noriu pažinti komandos draugus, prisitaikyti prie trenerio norų. Tokie dalykai užtrunka.

– Ar anksčiau „Loko“ garbę gynęs Mantas Kalnietis labai prisidėjo prie sprendimo sukti į Rusiją?

– Mantas man padėjo tuo, ką pats žinojo – apie miestą, komandą, jos organizaciją. Man to buvo gana. Tie organizaciniai dalykai vykstant į klubą yra svarbūs. Ką Mantas pasakė, tą čia ir radau.

– Gyvenimas Krasnodare jums skiriasi kaip nauja patirtis dar ir dėl to, kad čia gyvenate be šeimos, tiesa?

– Taip, šeima buvo atvykusi aplankyti, bet ji gyvena Lietuvoje. Paprasčiausiai, čia šeimai nėra, ką veikti. Esmė ta, kad Krasnodare nėra tarptautinės mokyklos, todėl nusprendėme, kad šeima lieka Lietuvoje, dukroms geriau gilinti lietuvių kalbos žinias nei mokytis naują. Prie viso to repertuaro… (juokiasi).

– Kalbate tik apie du mėnesius, bet ar norėtumėte likti „Lokomotiv“ komandoje, jei klubas iškovotų vietą Eurolygoje sėkmingai pasirodęs VTB lygoje?

– Priklausytų nuo pasiūlymų, trenerio, kokią komandą „Lokomotiv“ nuspręstų rinkti, nuo kitų sąlygų. Noras ar ne, galiu dabar daug pasakyti. Bet kodėl ne? Jei pateksime… Na, ten dar reikia patekti. Žingsnis po žingsnio, svajoti nepakanka. VTB lyga yra stipri, su dviem Eurolygos atkrintamųjų komandomis, nėra čia paprasta. Yra reikalų.

– Broliai Lavrinovičiai neįsižeidė, kad pasirinkote ne jų komandą?

– Na, jie supranta, kad mano noras yra laikytis aukščiausiame lygyje, „Lietkabelis“ dabar žaidžia LKL čempionate. Rusijos lyga yra stipresnė, galima pasikauti su Eurolygos klubais. Kol kas turiu daugiau norų nei žaidimai su „Nevėžiu“ ar „Dzūkija“ (šypsosi).

– Iš dabartinių Eurolygos atkrintamųjų dalyvių yra trys komandos, kurių garbę esate gynęs. Ko gero, be „Žalgirio“, aktyviai sekate ir „Real“ batalijas su „Panathinaikos“. Tiesa, jūsų pastarajai komandai, „Real“, pirmosios serijos rungtynės, švelniai tariant, nesusiklostė (pokalbis su Mačiuliu vyko dar prieš vakarykštį „Real“ revanšą – aut.).

– Nežinau, kas nutiko, visgi iš tos komandos esu išėjęs jau mėnesį. Ką aš matydamas iš šalies galiu pasakyti, tai komandai trūksta Facundo Campazzo. Jo energijos, agresyvios gynybos, jis gerai įtraukia komandos draugus, o to pirmose rungtynėse Madridui labai trūko. Aišku, ta pradžia… „Real“ buvo nesusikaupę, o gal pernelyg didelis PAO noras… Tai, kaip jie išėjo pirmąsias minutes, buvo kažkas nerealaus. Nerealaus. Nesu daug tokių dalykų regėjęs ne tik Eurolygoje, bet ir apskritai per savo karjerą. Taip užsidegusią „Panathinaikos“ sunku pavyti, ypač išvykoje.

– Šįmet tarp viso Eurolygos elito yra ir „Žalgiris“. Kaip jūs aiškinate tokį komandos augimą?

– Jie ir pernai rodė žaidimą, kurio jau norėtųsi. Šaras, kaip žaidėjas, yra žaidęs tokiuose etapuose ir juos laimėjęs. Jis turi patirties ir žino, ko reikia lipdant konkurencingą komandą. Tik viskam reikia laiko. Žaidėjai ateina iš kitų klubų, kuriuose turėjo kitokius komandos draugus, reikia laiko apsiprasta.

Jei statai konkuruojančią ir laiminčią komandą, niekas per metus nepasidaro. Dabar matome vaisius. Pernai buvo pagerėjimas, kai „Žalgiris“ vos nepateko į atkrintamąsias, bet vasarą buvo atlikta tai, ko trūko. Taip, tai yra didelis Šaro nuopelnas. Jis žino, ko reikia, žino, kaip suburti komandą.

– Ši vasara, Lietuvos rinktinės atžvilgiu, bus kitokia, kai komandos pasirodymą sudarys du poros savaičių trukmės langai birželio ir rugsėjo mėnesiais. Ketinate atvykti į stovyklą?

– Pirmoje rinktinėje (birželio mėnesį – aut.) yra planas dalyvauti. Aišku, yra sveikatos klausimas, bet jei viskas bus gerai, žaisiu. Kalbant apie antrąjį langą, neaišku, kur bus kita mano karjeros stotelė, o dar tas karas tarp FIBA ir Eurolygos…

Matysime, kaip bus su klubais. Mano noras yra žaisti rinktinėje ir padėti jai tol, kol esu reikalingas. Iš mano pusės nebus jokių svyravimų. Žinote, gyvenime kartais visko būna, bet tų maivymųsi „kvietė ar nekvietė“ man nebus. Treneris pasakys, tai ir būsiu. Malonu su visais pasimatyti, pajausti atmosferą. Labai faina.