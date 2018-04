Į pirmąjį šaukimą pretenduojantis Dončičius oficialiai pateikė paraišką į NBA naujokų biržą

Cercas

Rekomenduoju likti real ir gauti 3€ per sezoną. Bus žvaigždė. Nba jis per lėtas, nepasigins, pataikys tritaškius laisvas, gal per jėga prasiverš, bet iki starto įžaidėjo pozicijos kaip iki mėnulio.Bus be pozicijos, nerekomenduojy. Jei bus kitaip aš nustebsiu.



