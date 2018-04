Kaune pritildytas McLeanas: „Žaisti „Pao“ arenoje – tūkstantį kartų sunkiau“

qww

tai aisku, kad sunkiau. Juk graikai yra graikai, ultru fanu ten per akis, o ta didziule priespriesa tarp Oly ir Panth is vis kaitina sirgalius. Tas graiku agresyvumas ir lemia sunkuma zaidejams. Zalgirio fanai geri ir pakankamai triuksmingi, bet jie nera agresyvus, ka is tikruju gyre dauguma kitu komandu zaideju, kai lygino lietuvos ir serbu/graiku sirgalius. Is graiku/serbu eina daug agresijos, o Zalgirio fanai gerokai kulturingesni, ramesni.