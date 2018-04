Motiejūnas apie Pangoso išlaikymą: „Nematau daug šansų“

Na nieko Žalgirio gaidelius greit ant žemės nuleis Vilniaus LRytas, Vilniečiai LKL finale sunešios nuvargusi ir nusivylusi Žalgiriuka po Fenerbache antausio, LRytas tuo pasinaudos ir su Kurtinaičiu priešaky triumfuos LKL finale, žali dar bus neatsigave po eurolygos Final 4 kai beviltiškai prapis Fenerbache klubui. Reziume - Vilniaus LRytas LKL 2018 čempionas. Be to Vilniečiu komandos biudžetas kita sezona bus 2 kartus didesnis nei šiemet, kas leis pas save prisivilioti jaunajį talenta centra Lauryna Biruti, be to Kleiza minėjo kad LRyte kita sezona žais įžaidėjas Peyton Siva,komandoje liks ir Chrisas Crameris, komanda papildys Eimantas Bendžius, atletiškas Josh Owens C/PF, vienas geras patyres SG legionierius ? ir vienas atsarginis SG pigus Nicholas Zeisloftas, LRyto komanda tai pat papildys ir pora jaunų talentingu žaidėjų iš kitų LKL komandų ir kurie galbūt bus paskolinti kitom komandom, kol kas neiškus Beno Madgeno likimas svarstoma jį arba parduoti arba perleisti kitai komandai arba pasilikti kas mažai tikėtina nes žaidėjas jau metuose ir kaip legionierius neblizga,galbūt Madgena pakeis Jonas Mačiulis ar Janis Peineris, gali ir Edgaras Želionis. Komandoje tikrai neliks Peterson, Baron, Mavrokefalidis, Jomantas, Lukauskis ir Madgenas?.