Mitchello tempiama „Jazz“ eliminavo 46 taškus surinkusį Westbrooką ir „Thunder“

tikras fiasko,visi thunder fanai dziaugesi kai gavo paul goerga ,visi sake "uzdyka" ,tiek fanai tiek sporto didieli analitikai , aha dabar abu sabonis ir victoras yra zvaigdzes pacers tempia i virsu,victoras isvis tapo nba all staru :) o ka paulas? rinko status ir tiek po sezono pabegs :) pacers nebent uz dyka gavo du jaunus aukso grynuolius ;) paskui visi trykstavo del antony ismaine i kanteri ir kelis beachus kuriu taip truko thunderiam :) o ka antonys? nieko apskritas nulis,kanteris bent kiausus turejo visada uz komanda stovedavo muru ir buvo tikras kovotojas :) kuris knicks pritapo ir tapo vienu lyderiu :) na zodziu galiu drasiai teigt jai ne thunder mainai ,vietoj tu mainu isigyjus keleta veteranu ir seip keleta uzkamsius spragu rotacijoje is free agentu ant bencho pigiu ,tikrai butu uzeme weste 3 vieta ir dabar ruostusi pusfinaliui :) pernai komanda turejo bent harakteri o siemet ir to nebeliko,nereikia kaltint vien wesbroko ,jis geras trauke komanda,ko nepasakyciau apie tuos du pervertintus all starus,treneris prastas, ant suolo po mainu isvis nera kam zaist ,buvo padaryta didziule klaida,tegu amerikonai thunder fanai varvina seile ziuredami kaip zaidziu ju visi ismainyti zaidejai kitose komandose