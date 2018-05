„Jazz“ yra naujoji „Spurs“

kasioguru

nesamoningas palyginimas. apskritai ziuriu mazai NBA besidomintys nekazka zino - vos tik pamato komandiskai losiancius iskart lygina su Spurs. :) siaip jau Spurs, kokius visi zino, visada turejo viena geriausiu NBA istorijoje zaideju, geriausia istorijoje sunkuji krasta, kuris visu laiku top zaideju sarase patenka i top10 - Duncana. ir kiek esu mates, o mates esu daug, Spurs visad losdavo kiek galima per ji. tokio zaidejo Jazz visai neturi. toliau - svarbi Spurs dalis buves Parkeris is esmes losdavo 2x2 derini ir metydavo is vidutinio. tokio atitikmens Jazz irgi neturi, net neblogai dabar metantis Rubio visiskai neatitinka Tonio. o komandiskai losianciu komandu budavo ir be Spurs. pvz Pistons pries gerus 10 metu neturejo ne vienos ryskiausios zvaigzdes, losdavo komandiskai ir ju stiprybe budavo gelezine gynyba. tai kodel Jazz ne naujieji Pistons? :D zodziu, ne bnews apuokam tokias analizes daryt, nes suds gaunas.