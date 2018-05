Aaronas White‘as – apie išleistuvių vakarėlį, pažymius ir golfą

Tradicinė „Žalgiris TV“ laidų rubrika #BackToSchool į pašnekovo kėdę pasodino žalgirietį Aaroną White‘ą, kuris prisiminė savo jaunystės dienas mokykloje.

„Būdamas jaunesnis mėgau matematiką, bet kai lygtyse pradėjo atsirasti raidės, susidomėjimas dingo. Tiesiog mėgau skaičiuoti“, – apie savo mėgstamiausią pamoką kalbėjo White‘as.

White‘as užaugo netoli Klyvlendo miesto esančiame Strongsvilio miestelyje. Krepšininkas interviu #BackToSchool laidai metu pasakojo, jog vienas ryškiausių mokyklos prisiminimų – išleistuvių vakarėlis – nepateisino visų lūkesčių.

„Buvo smagu. Tiesa, nebuvo tokio didžiulio jausmo, kokį patiri žiūrėdamas filmus ir ten matydamas išleistuvių vakarėlius. Kaip bebūtų, buvo smagu, į vakarėlį ėjo visi mano draugai iš mokyklos, todėl ten buvome visa kompanija. Vakarėlyje buvau apsirengęs kostiumą ir užsirišęs mėlyną kaklaraištį. Jis buvo tikrai per ryškus. Mėlyna spalva nelabai tiko. Buvau jaunas, tad nieko tokio“, – šypsojosi amerikietis.

Nors eiti į mokyklą White‘ui ne itin patiko, jo mama mokytoja reikalaudavo iš krepšininko gerų pažymių. Žalgirietis tikina, į namus grįžti iš mokyklos turėdavo tik su gerais pažymiais.

„Tėvams blogi pažymiai būdavo, jeigu gaudavau žemiau negu C. Mes turime – A, B, C, D, E ir F raidžių-pažymių skalę. Tėvai norėjo, kad gaučiau vien A ir B. C ir D jau buvo blogi pažymiai“, – aiškino aukštaūgis.

Jau nuo ankstyvų dienų mokykloje A.White‘as svajojo tapti profesionaliu krepšininku. Nors mokykloje išbandė ir kitas sportas šakas, krepšinio nenukonkuravo niekas. Tiesa, amerikietis prisipažįsta, jog mėgsta atsipalaiduoti žaisdamas golfą.

„Buvau išbandęs beisbolą, o šiek tiek ūgtelėjęs žaidžiau golfą ir krepšinį. Taigi golfas ir krepšinis – dvi mano pagrindinės sporto šakos. Vasarą visuomet stengiuosi pažaisti golfą, tai puikus būdas atsipalaiduoti“, – kalbėjo White‘as.

Nuotr. Asmeninio archyvo nuotr.