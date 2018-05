Lietuvių rekordai finalo ketvertuose: Štombergui, Saboniui ir Jasikevičiui neprilygsta nė vienas

Nuotr.: Euroleague.net Nuotr. Euroleague.net Prieš septyniolika metų Eurolygą fenomenaliu pasirodymu sudrebinęs Saulius Štombergas iki šiol neturi sau lygių finalinių varžybų metraščiuose ne tik tarp lietuvių, bet ir visoje Europoje. Būdamas 27-erių, lengvojo krašto puolėjas kartu su Mindaugu Timinsku atvedė Vitorijos „Tau Ceramica“ komandą tarp keturių stipriausių Eurolygoje, o pusfinalio starte tiesiog sprogo puolime. Klaipėdietis per 34 minutes pataikė 4/4 dvitaškių, 9/9 tritaškių, 4/5 baudų, pelnė net 39 taškus ir pakartojo 1988 metais Milano „Philips“ krepšininko Bobo McAdoo užfiksuotą rezultatyvumo rekordą. Būtent nuo to sezono atsivėrė Eurolygos rekordų knyga, į kurią antrojo pajėgiausio Europos turnyro, FIBA Suprolygos, dalyviai nepateko. Šiose varžybose tada keturios stipriausios ekipos kovojo pagal dabartinę minuso sistemą, o Eurolygoje buvo žaidžiamos serijos iki trijų pergalių. Lietuviškoji „Tau Ceramica“ tuomet pusfinalyje 3-0 įveikė Atėnų AEK, bet finale 2-3 krito prieš Bolonijos „Kinder“ su Emanueliu Ginobili priešakyje. Arčiausiai Štombergo pasiekimo 2016 metais buvo Maskvos CSKA žvaigždė Nando De Colo, pusfinalyje su Krasnodaro „Lokomotiv“ pelnęs 30 taškų. 2009-ųjų pusfinalio mūšyje su „Barcelona“ CSKA į priekį vedęs Ramūnas Šiškauskas surinko 29 taškus. Tai – antras rezultatyviausias lietuvio pasirodymas Eurolygos finaliniame ketverte. Trečioje vietoje – „Barceloną“ 1996-aisiais į finalą ištempęs Artūras Karnišovas. Tąsyk jis į Madrido „Real“ krepšį sukratė 24 taškus. Po to Lietuvos krepšinio legenda Atėnų „Panathinaikos“ klubui 66:67 pralaimėtame finale pelnė 23 taškus bei pagal šį rezultatą tarp lietuvių kartu su Arvydu Saboniu ir Arvydu Macijausku dalijasi 4-6 vietas. Vieta Krepšininkas Komanda Taškai Metai 1 Saulius Štombergas Vitorijos „Tau Ceramica“ 39 2001* (pusfinalis) 2 Ramūnas Šiškauskas Maskvos CSKA 29 2009 (pusfinalis) 3 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 24 1996 (pusfinalis) 4-6 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 23 1995 (finalas) 4-6 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 23 1996 (finalas) 4-6 Arvydas Macijauskas Vitorijos „Tau Ceramica“ 23 2005 (pusfinalis) 7 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo„Maccabi“ 22 2005 (finalas) 8 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 21 1995 (pusfinalis) 9 Ramūnas Šiškauskas Atėnų „Panathinaikos“ 20 2007 (finalas) 10-13 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 19 1993 (pusfinalis) 10-13 Kšištofas Lavrinovičius Sienos „Montepaschi“ 19 2008 (dėl III vt.) 10-13 Ramūnas Šiškauskas Maskvos CSKA 19 2010 (pusfinalis) 10-13 Šarūnas Jasikevičius „Panathinaikos“ 19 2012 (pusfinalis) * 2000-2001 m. sezone Europoje buvo organizuoti du aukščiausio lygio turnyrai – Eurolyga ir FIBA Suprolyga. Pirmosios stipriausieji paaiškėjo serijų metu, o antrosios – pagal minuso sistemą Naudingiausiųjų lietuvių viršūnėje – aukščiau minėtame pusfinalio mače fantastiškai žaidęs Štombergas, kuris į savo sąskaitą įsirašė net 43 naudingumo balus. Jis – vienintelis lietuvis, pasiekęs 40-ies balų ribą. 2007-ųjų finale 30 balų surinkęs, o nuaidėjus finalinei sirenai ir pirmąjį asmeniškai čempionų titulą kartu su Atėnų „Panathinaikos“ kėlęs Šiškauskas – antroje pozicijoje. Trečiąją ir ketvirtąją vietas yra užėmę efektingus pasirodymus surengę Šiškauskas bei Arvydas Macijauskas. Šie lietuviai po 29 naudingumo balus atitinkamai įsirašė 2009 ir 2005 metų pusfinaliuose. Vieta Krepšininkas Komanda Efektyvumas Metai 1 Saulius Štombergas Vitorijos „Tau Ceramica“ 43 2001* (pusfinalis) 2 Ramūnas Šiškauskas Atėnų „Panathinaikos“ 30 2007 (finalas) 3-4 Arvydas Macijauskas Vitorijos „Tau Ceramica“ 29 2005 (pusfinalis) 3-4 Ramūnas Šiškauskas Maskvos CSKA 29 2009 (pusfinalis) 5-6 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 26 1996 (pusfinalis) 5-6 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 26 2005 (finalas) 7 Kšištofas Lavrinovičius Sienos „Montepaschi“ 25 2011 (dėl III vt.) 8-12 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 24 1995 (pusfinalis) 8-12 Mindaugas Timinskas Vitorijos „Tau Ceramica“ 24 2001* (finalas) 8-12 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 24 2004 (pusfinalis) 8-12 Kšištofas Lavrinovičius Sienos „Montepaschi“ 24 2008 (dėl III vt.) 13 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 23 2004 (finalas) 14 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 22 1996 (finalas) 15 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 21 1995 (pusfinalis) * 2000-2001 m. sezone Europoje buvo organizuoti du aukščiausio lygio turnyrai – Eurolyga ir FIBA Suprolyga. Pirmosios stipriausieji paaiškėjo serijų metu, o antrosios – pagal minuso sistemą Pagal atkovotus kamuolius tarp lietuvių niekas neprilygsta vienam geriausių Lietuvos krepšininkų Arvydui Saboniui. Jis 1993-1995 metais atstovaudamas Madrido „Real“ keturiais rekordais įsirašė savo pavardę tarp tautiečių rikiuotės bei tuo pačiu yra vienintelis fiksavęs dvigubus dublius finalo ketverto varžybose. Tą jis dusyk padarė 1993 metais, kuomet pusfinalyje pelnė 19 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, o kovoje dėl bronzos surinko 14 taškų bei sugriebė net 18 kamuolių. Pastarasis rezultatas – apskritai antras Eurolygoje po Darrylo Dawkinso ir Victoro Alexanderio, atkovojusių po 19 kamuolių atitinkamai pusfinalio ir finalo mačuose. Tarp geriausių Sabonio pasiekimų yra įsiterpę Karnišovas ir Kšištofas Lavrinovičius. Pirmasis geriausią asmeninį rezultatą pasiekė 1996-ųjų finale atkovojęs 8 kamuolius, o antrasis – 2008-ųjų bronzinėje dvikovoje sugriebęs 7 kamuolius. Vieta Krepšininkas Komanda Atkovoti kamuoliai Metai 1 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 18 1993 (dėl III vt.) 2 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 10 1993 (pusfinalis) 3 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 9 1995 (pusfinalis) 4 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 8 1996 (finalas) 5-7 Arvydas Sabonis Madrido „Real“ 7 1995 (finalas) 5-7 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 7 1997 (pusfinalis) 5-7 Kšištofas Lavrinovičius Sienos „Montepaschi“ 7 2008 (dėl III vt.) 8-10 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 6 1996 (pusfinalis) 8-10 Eurelijus Žukauskas Bolonijos „Fortitudo“ 6 2001* (pusfinalis) 8-10 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 6 2005 (finalas) * 2000-2001 m. sezone Europoje buvo organizuoti du aukščiausio lygio turnyrai – Eurolyga ir FIBA Suprolyga. Pirmosios stipriausieji paaiškėjo serijų metu, o antrosios – pagal minuso sistemą Didžiausių rezultatyvių perdavimų rodiklių lentelėje dominuoja Jasikevičius. Tarp dešimties geriausių lietuvių rezultatų šiam kamuolio virtuozui priklauso šeši pasiekimai, iš kurių vienas – 8 rezultatyvūs perdavimai 2005-ųjų pusfinalyje – yra apskritai Lietuvos krepšininkų rekordas. 1996-ųjų finalo ketverto pusfinalyje ir finale po 6 rezultatyvius perdavimus atlikęs Karnišovas buvo arčiausiai dabartinio „Žalgirio“ stratego. Į šių dviejų Lietuvos legendų kompaniją yra įsiterpęs Šiškauskas, kuris dviejuose „Final 4“ po 5 kartus sėkmingai asistavo savo komandos draugams. Taip pat ši trijulė sudaro 10+ taškų, 5+ atkovotų kamuolių ir 5+ rezultatyvių perdavimų klubą. Karnišovas tokius rodiklius fiksavo dusyk, o Jasikevičius ir Šiškauskas – po kartą. Vieta Krepšininkas Komanda Rezultatyvūs perdavimai Metai 1 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 8 2005 (pusfinalis) 2-5 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 6 1996 (pusfinalis) 2-5 Artūras Karnišovas „Barcelona“ 6 1996 (finalas) 2-5 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 6 2004 (pusfinalis) 2-5 Šarūnas Jasikevičius „Barcelona“ 6 2013 (dėl III vt.) 5-10 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 5 2004 (finalas) 5-10 Šarūnas Jasikevičius Tel Avivo „Maccabi“ 5 2005 (finalas) 5-10 Ramūnas Šiškauskas Atėnų „Panathinaikos“ 5 2007 (finalas) 5-10 Šarūnas Jasikevičius Atėnų „Panatinaikos“ 5 2009 (pusfinalis) 5-10 Ramūnas Šiškauskas Maskvos CSKA 5 2010 (pusfinalis) Visų laikų rezultatyviausias Eurolygos finalo ketverto varžybų lietuvis – Ramūnas Šiškauskas, lemiamose kovose žaidęs penkis kartus su dviem skirtingomis komandomis. Su jomis po vieną čempiono titulą iškovojusi Eurolygos legenda iš viso yra pelnęs 147 taškus. Laipteliu žemiau – dabartinis Kauno „Žalgirio“ strategas Šarūnas Jasikevičius, į „Final 4“ su trimis skirtingais klubais žengęs net šešissyk – daugiausiai iš visų lietuvių. Šaro sąskaitoje – 143 taškai, pelnyti finalinio ketverto metu. Trečias 100-o taškų atžymą perkopęs tautietis – Saulius Štombergas su 108 taškais. Tiesa, jam teko žaisti pagal minuso sistemą 1999 metais su Kauno „Žalgiriu“ bei aštuonerias rungtynes finalo ir pusfinalio serijose su Vitorijos „Tau Ceramica“ 2001-aisiais. Šiose serijose taip pat kovojęs Mindaugas Timinskas su 62 taškais – šeštas. Vieną kartą Eurolygos finaliniame ketverte žaidęs dabartinis Jasikevičiaus asistentas Darius Songaila vilkint Maskvos CSKA marškinėlius per dvejas rungtynes surinko 29 taškus. Vieta Krepšininkas Komanda (-os) Taškai „Final 4“ skaičius 1 Ramūnas Šiškauskas „Panathinaikos“, CSKA 147 5 2 Šarūnas Jasikevičius „Maccabi“, „Panathinaikos“, „Barcelona“ 143 6 3 Saulius Štombergas „Žalgiris“, „Tau Ceramica“ 108 1, dvi serijos 4 Artūras Karnišovas „Barcelona“, „Fortitudo“ 86 3 5 Arvydas Sabonis „Real“ 77 2 6 Mindaugas Timinskas „Tau Ceramica“ 62 Dvi serijos 7 Kšištofas Lavrinovičius „Montepaschi“ 60 2 8 Arvydas Macijauskas „Tau Ceramica“ 36 1 9 Darius Songaila CSKA 29 1 10 Gintaras Einikis* CSKA 25 1 * Gintaras Einikis 2001 metais kartu su Maskvos CSKA kovojo FIBA Suprolygos finalo ketverte Gegužės 18-20 dienomis vyksiančiame Eurolygos finaliniame ketverte rungtyniaus 8 lietuvius turintis Kauno „Žalgiris“. Šie krepšininkai per dvejas rungtynes turės galimybę įsiterpti tarp geriausių Lietuvos žaidėjų Eurolygos finaliniuose ketvertuose.

BasketNews.lt





Taip pat skaitykite: Istoriniai žalgiriečių mačai Eurolygoje – tiesiogiai „Žalgirio“ arenoje AEK savininkas: „Eurolyga nėra stipriausias turnyras Europoje“ Kirilenka Eurolygos finale laukia CSKA ir „Žalgirio“ kovos „Crvena Zvezda“ parodė duris vyriausiajam treneriui Legendinio Alphonso Fordo prizą Eurolyga skirs rekordus gerinusiam Švedui Šarūnas Jasikevičius: apie nesikeliamus tarpinius tikslus ir darbą NBA Rodyti komentarus Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 0

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.