Eurolygos finalinių ketvertų istorija: didžiausi stebuklai

Nuotr.: AP/AFP/NewSports – Scanpix

Nuotr. AP/AFP/NewSports – Scanpix

Nuo 1958-ųjų metų gyvuojanti Eurolyga yra mačiusi daugybę įspūdingų sugrįžimų svarbiausiose sezono rungtynėse, tačiau didžiausi stebuklai finalo ketvertuose įvyko per pastarąjį dešimtmetį.

Neatsiejama fantastiškiausių sugrįžimų dalis – Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, kuri per šešerių metų laikotarpį net keturis kartus nepalūžo atsilikdama dviženkliu skirtumu bei sugebėjo ištraukti rungtynes.

„Galbūt aš gimiau tam? Galbūt mama atnešė mane į šį pasaulį tokiems momentams“, – vaizdžiai 2015-aisiais po pergalės Eurolygos pusfinalyje kalbėjo šaltakraujis „Olympiakos“ lyderis Vassilis Spanoulis.

Jeigu Pirėjo klubas yra pavyzdys, kaip nepasiduoti bei išplėšti pergales būnant sudėtingiausiose situacijose, tai Maskvos CSKA ekipa yra pavyzdys, kaip nereikėtų žaisti sukaupus didelius pranašumus.

Rusijos klubas per šešerių metų laikotarpį Eurolygos finalo ketvertuose net keturiskart iššvaistė dviženkles persvaras bei patyrė skaudžius pralaimėjimus. Skaudžiausias jų – 2012 metų finalas, kuomet Jono Kazlausko treniruojama CSKA, savo sudėtyje turėjusį Ramūną Šiškauską ir Darjušą Lavrinovičių, per lemiamas 12 minučių paleido 19 taškų pranašumą bei paskutinėmis sekundėmis krito nuo Georgio Printezio metimo.

Tinklalapis „BasketNews.lt“ siūlo prisiminti didžiausius Eurolygos finalo ketverto stebuklus.

„Montepaschi“ – „Maccabi“ 85:92, 2008 m. pusfinalis

Puikiai dvikovą pradėjusi Sienos ekipa jau antrajame kėlinyje turėjo 18 taškų persvarą (36:18), tačiau Tel Avivo krepšininkai nesudėjo ginklų bei sukūrė vieną didžiausių sugrįžimų Eurolygos finalo ketvertų istorijoje.

Trečiojo kėlinio pabaigoje ir ketvirtojo pradžioje „Maccabi“ laimėjo atkarpą 13:0 bei ketvirtąjį kartą per penkis sezonus pateko į stipriausio Senojo žemyno turnyro finalą.

Georgios Printezis Komanda: Pirėjo Olympiakos

Pozicija: PF Amžius: 33 Ūgis: 205 cm Svoris: 107 kg Gimimo vieta: Graikija

„Maccabi“ į priekį vedė net 70 iš 95 taškų pelnęs atsarginių suolelis, o Italijos klubo neišgelbėjo ir 17 taškų surinkęs Kšištofas Lavrinovičius.

„Verkti norisi, bet kaip vyras – negaliu“, – po pralaimėjimo tuomet sakė Brolis.

Finale „Maccabi“ antro stebuklo paeiliui nesukūrė ir nusileido Maskvos CSKA klubui. Tuo metu „Montepaschi“ iškovojo trečiąją vietą, įveikusi tuomet Simo Jasaičio atstovautą Vitorijos „Tau Ceramica“. Lavrinovičius pelnė 19 taškų bei buvo rezultatyviausias rungtynių žaidėjas.

„Olympiakos“ – CSKA 62:61, 2012 m. finalas

Ko gero, įspūdingiausias sugrįžimas Eurolygos finalo ketvertų istorijoje. Jono Kazlausko treniruojama CSKA trečiojo kėlinio pabaigoje dar turėjo 19 taškų persvarą (53:34), tačiau įspūdingą kovingumą pademonstravę graikai sugebėjo varžovų persvarą panaikinti ir paskutinėmis sekundėmis palaužė Maskvos klubą.

19 taškų deficitą Dušano Ivkovičiaus kariauna ištirpdė vos per 12 minučių. CSKA per paskutines dvi minutes iš šešių baudų metimų pataikė vos vieną, o skaudžiausi buvo Ramūno Šiškausko netaiklūs metimai likus 9 sekundėms iki susitikimo pabaigos. Atkovoję kamuolį, graikai nurūko į greitą ataką, varžovų gynybą sutraukęs Vassilis Spanoulis atliko perdavimą Georgui Printeziui, o šis sau būdingu unikaliu stiliumi pataikė pergalingą metimą.

„Paskutinis metimas mums pergalės neatnešė, – tuomet po pergalės sakė Printezis. – Mes laimėjome rungtynes mačo metu. Buvome susikaupę, niekada nepasidavėme ir iškovojome pergalę.“

„Olympiakos“ – „Real“ 100:88, 2013 m. finalas

Stebuklus Pirėjo klubas išdarinėjo ir po metų, kuomet „Olympiakos“ vairą perėmė Georgios Bartzokas, o finale graikai susikovė su karališkuoju Madrido „Real“ klubu.

Kaip iš natų finalą pradėję ispanai jau po pirmojo kėlinio susikrovė 17 taškų pranašumą (27:10), tačiau to buvo per maža. Spanoulis trečiojo kėlinio pradžioje per 70 sekundžių varžovams atseikėjo tris tolimus metimus iš eilės ir taip perlaužė mačo eigą (48:45).

Per lemiamą ketvirtį „Olympiakos“ pelnė 39 taškus bei iškovojo antrąjį Eurolygos titulą paeiliui, tuo pačiu tai buvo antrasis Spanoulio finalo ketverto MVP iš eilės.

„Į finalo ketvertą atvykome kaip čempionai, tačiau ir kaip autsaideriai, – dėstė Spanoulis. – Žinojome, kad susitikimas tęsiasi 40, o ne 10 minučių. Mes jau tą buvome padarę praeityje. Pelnyti 100 taškų finale yra neįtikėtinas pasiekimas.“

Šiai „Olympiakos“ komandai priklausė ir dukart Eurolygos čempionu tapo lietuvis Martynas Gecevičius. Visgi snaiperis nežaidė nei 2012-ųjų, nei 2013-ųjų Eurolygos finaluose.

CSKA – „Maccabi“ 67:68, 2014 m. pusfinalis

Tel Avivo klubas šiame finaliniame ketverte išgyveno dvi dramas. Pirmiausia, pusfinalyje žydai išsikapstė iš 15 taškų duobės trečiajame ketvirtyje. Tyrese‘o Rice‘o dvitaškis, likus 5 sekundėms iki susitikimo pabaigos, pražudė CSKA bei išvedė „Maccabi“ į finalą.

Finale Izraelio čempionų laukė „Real“, o čempionams išsiaiškinti prireikė 45 minučių kovos. Tai buvo pirmasis pratęsimas Eurolygos finale nuo 1969-ųjų, kuomet CSKA dviejų pratęsimų kovoje Barselonoje palaužė „Real“ bei tapo stipriausio Senojo žemyno turnyro nugalėtoja.

Nors Rice‘as prametė pergalę galėjusį atnešti metimą paskutinėmis 2014-ųjų finalo reguliaraus laiko sekundėmis, tačiau buvęs „Lietuvos ryto“ legionierius pagrindiniu smuiku grojo pratęsimo metu.

Per penkias papildomas minutes Rice‘as pelnė 14 iš 26 savo taškų, o toks pasirodymas jam garantavo MVP titulą.

„Negaliu to paaiškinti, – emocijų apimtas kalbėjo Rice‘as. – Jei atvirai, aš vis dar nesuprantu, kas nutiko. Nemanau, kad šį jausmą galima apibūdinti žodžiais. Tai tiesiog yra Tel Avivo „Maccabi“.“

„Olympiakos“ – CSKA 70:68, 2015 m. pusfinalis

Neįtikėtiną kovingumą Pirėjo klubas pademonstravo ir 2015-aisiais, kuomet likus 4 minutėms iki pusfinalio pabaigos su CSKA turėjo 9 taškų deficitą.

Spanoulis dar kartą pademonstravo čempionišką charakterį. Prametęs pirmuosius 11 savo metimų, veteranas žibėjo reikalingiausiu metu. Rungtynes graikas baigė savo sąskaitoje turėdamas 13 taškų, iš kurių 11 pelnyti ketvirtajame kėlinyje.

Likus 10 sekundžių iki susitikimo pabaigos, Spanoulis įsmeigė sudėtingą tritaškį per Nando De Colo rankas bei dar kartą užtvėrė CSKA klubui kelią link titulo.

„Galbūt aš gimiau tam? Galbūt mama atnešė mane į šį pasaulį tokiems momentams. Esu palaimintas, kad turiu tokius komandos draugus ir trenerius, kurie manimi tiki, net po to, kai pramečiau pirmuosius 11 metimų. Tai man yra svarbiau už daugelį pergalių“, – vaizdžiai po pergalės kalbėjo „Olympiakos“ legenda.

Finale „Olympiakos“ dar vieno stebuklo nesukūrė ir 59:78 nusileido „Real“ klubui, kuriam tai buvo pirmasis Eurolygos titulas po 20 metų pertraukos.

„Olympiakos“ – CSKA 82:78, 2017 m. pusfinalis

Pirėjo klubo sugrįžimai finalo ketvertuose tapo tradicija, tuo metu CSKA ekipai tai buvo ketvirtoji itin skaudi nesėkmė per šešerių metų laikotarpį.

Šis pusfinalis vyko Stambulo Sinano Erdemo arenoje, toje pačioje, kur 2012-aisiais „Olympiakos“ įspūdingai nokautavo CSKA.

Milošas Teodosičius antrojo kėlinio pabaigoje, pataikęs tritaškį, pelnė 15-ąjį savo tašką, o CSKA pranašumas išaugo iki 13 taškų (40:27).

Visgi lemiamu metu muziką vėl užsakinėjo Spanoulis, per ketvirtąjį kėlinį surinkęs 10 taškų bei patiesęs Graikijos klubui kelią į dar vieną įspūdingą sugrįžimą.

Finale „Olympiakos“ 64:80 nusileido Stambulo „Fenerbahče“, kuri šį sezoną tęsia savo žygį titulo išsaugojimo link. Gegužės 18-ąją Željko Obradovičiaus treniruojamas Turkijos milžinas pusfinalyje susitiks su Eurolygos sensacija tapusiu Kauno „Žalgiriu“.