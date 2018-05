Išsiskyrė „Pistons“ ir Van Gundy keliai

Nuotr.: AP – Scanpix

Už NBA atkrintamųjų varžybų slenksčio likusi Detroito „Pistons“ nusprendė atsisveikinti su vyriausiuoju treneriu Stanu Van Gundy, praneša ESPN.

Klubas su strategu dar turėjo vienerius metus galiosiančią sutartį, pagal kurią jis būtų penktaisiais metais uždirbęs 7 milijonus JAV dolerių.

Praėjusį sausį „Pistons“ įsitraukė į grandiozinius NBA mainus, per kuriuos į Detroitą atvyko superžvaigždė Blake'as Griffinas, bet klubo patekimui tarp aštuonių stipriausių Rytuose to neužteko – su 39 pergalėmis per 82 rungtynes „Pistons“ liko devinta.

Nuo aštuntosios pozicijos, garantuojančios vietą atkrintamosiose, komandą skyrė keturios pergalės.

Van Gundy per ketverius metus „Pistons“ į atkrintamąsias atvedė tik 2015-2016 m. sezone, tačiau tada komanda krito pirmajame etape. Anksčiau taip pat Majamio „Heat“ ir Orlando „Magic“ klubams vadovavusio specialisto karjeros pergalių ir pralaimėjimų santykis – 523-384.