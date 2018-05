Skambutis, pakeitęs „Žalgirio“ talento sezoną

Nuotr.: Fotodiena.lt, D.Lukšta, V.Mikaitis Nuotr. Fotodiena.lt, D.Lukšta, V.Mikaitis Tai buvo eilinis šiokiadienio rytas gegužės pradžioje. Į mokyklą besirengęs 17-metis Kauno „Žalgirio“ dublerių komandos gynėjas Rokas Jokubaitis sulaukė savo trenerio Tomo Masiulio skambučio. Sezoną su dublerių ekipa jau baigusio specialisto žinia jaunajam krepšininkui buvo ypač svarbi. Rokas Jokubaitis Komanda: Kauno Žalgiris-2

Kauno Žalgiris-2

Kauno Žalgiris

Pozicija: PG Amžius: 17 Ūgis: 190 cm Svoris: 82 kg Gimimo vieta: Lietuva „Žalgirio-2“ strategas Jokubaičiui pranešė, kad šiam savo krepšininko kelyje atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį – išbandyti pajėgiausios šalies krepšinio lygos pajėgumą. Tą rytą treneris 190 cm ūgio atakų organizatoriui pranešė, kad vasarą jį testavusi pagrindinė „Žalgirio“ ekipa nusprendė suteikti šansą „Betsafe–LKL“ pirmenybėse. Taip per vieną sezoną Jokubaitis sugebėjo debiutuoti net dviejuose pajėgiausiuose Lietuvos čempionatuose. Būdamas viso labo 17-os. „Manęs paklausė, kokio noriu marškinėlių numerio. Iš pradžių net nesupratau, kas įvyko, sutrikau, – bendraudamas su tinklalapiu „BasketNews.lt“ tą trenerio Masiulio skambutį prisiminė Jokubaitis. – Greitai susivokiau, kad 13-asis užimtas (klubo kapitono Pauliaus Jankūno marškinėlių numeris – aut.). Ilgai negalvojęs pasirinkau 31-ąjį. Buvau labai nustebęs, bet tuo pat metu be galo džiaugiausi.“ Dar praėjusį sezoną rungtyniavęs tik Regionų krepšinio lygoje (RKL), 2017-ųjų vasarą mažeikiškis susikrovė lagaminus ir Klaipėdą iškeitė į Kauną. Taip Jokubaitis atsirado „Žalgirio“ jaunimo sistemoje ir debiutavo Mezon NKL čempionate. O ten jaunuoliui iškart sekėsi neblogai – vidutiniškai rinko po 9,7 taško, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 11,9 naudingumo balo vidurkius. Dar sezono viduryje tapo aišku, kad į jį žvilgsnį laiko ir Šarūnas Jasikevičius. „Žalgirio“ strategas dar sezono metu neslėpė Jokubaitį laikantis itin talentingu žaidėju su potencialiai šviesia ateitimi. Šaras pats ne kartą ir ne du šį sezoną lankėsi dublerių ekipos rungtynėse bei stebėjo jaunuosius klubo sistemos talentus. Buvo vieša paslaptis, jog vienas iš dublerių bent jau reguliariojo sezono pabaigoje turėtų gauti progą trumpam paragauti „Betsafe-LKL“ duonos. Kaip vėliau paaiškėjo, tuo vienu tapo Jokubaitis. Nuotr. M.Baranauskas Atėjo ta 17-mečio jaunuolio ilgai laukta gegužės 5-oji, „Žalgiris“ į Pasvalį išvyko žaisti mažai ką lemiančių rungtynių su vietos „Pieno žvaigždėmis“. Pirmąkart varžybinę „Žalgirio“ aprangą apsivilkusio Jokubaičio jaudulį iškart išdavė judesiai ant parketo. Pasvalyje rungtynėms dar neprasidėjus, žalgiriečiams išsirikiavus atlikti tempimo pratimus, Jokubaitis pribėgęs stojo tarp dviejų naujųjų komandos draugų. Visgi čia pat jam švilptelėjo jaunuolį sudrausminęs Antanas Kavaliauskas. „Tau reikia į kitą pusę“, – su šypsena veide pirštu kiek sutrikusiam naujokui vedė aukštaūgis. Buvo ir epizodas antrajame rungtynių kėlinyje, kuomet visiškai laisvas kamuolį prie tritaškio linijos gavęs Jokubaitis nieko nedengiamas taip šovė pro šalį, kad kamuolys net nelietė lanko. „Dabar draugai traukia per dantį dėl to metimo. Taip jau pasitaiko. Tikiu, kad tokių nedametimų dabar bus kuo mažiau“, – juokėsi prisiminęs Jokubaitis. Tiesa, dabar „Žalgirio“ talentas pasakoja tąkart didelio jaudulio nejautęs. Priešingai, 17-metis atakų organizatorius su kamuoliu neatrodė sutrikęs, sėkmingai skirstė perdavimus ir parodė tai, dėl ko jis ir yra vertinimas – žaidimo uoslę. Jasikevičiaus komplimentų sulaukęs Jokubaitis mače Aukštaitijoje pasižymėjo surinkęs 6 taškus (3/4 dvit., 0/2 trit.), atkovojęs 2 kamuolius, atlikęs tiek pat rezultatyvių perdavimų ir surinkęs 10 naudingumo balų. Jau po dviejų dienų Jokubaitis gavo dar vieną šansą. Šįkart – debiutas „Žalgirio“ arenoje rungtynėse su Utenos „Juventus“. Statistiškai, antrasis blynas gynėjui buvo dar sėkmingesnis – pelnyti 7 taškai (2/3 dvit., 1/2 trit.), 4 rezultatyvūs perdavimai ir 10 naudingumo balų. Jokubaičio debiutas Pasvalyje Nuotr. V. Mikaitis „Prie savo sirgalių jaudulys buvo didesnis. Jaudulio Pasvalyje buvo mažiau nei Kaune. Kaune viskas buvo kitaip – „Žalgirio“ sirgaliai, ši arena… Čia norisi išėjus nesugadinti vaizdo. O dar ir Jankūnas šiandien žaidė… Buvau susikaustęs, nedrįsau mesti. Visgi vėliau paklausiau Beno Udriho patarimų, jis man daug pagelbėjo. Puolimo prasme, debiutuoti kaip ir pavyko neblogai, bet visi matė, kai Jasikevičius sakė, jog man trūksta kontakto gynyboje, per treniruotes sako tą patį. Puolime buvo gerai, bet gynyboje reikia temptis“, – kiek atvėsus debiutinėms emocijoms, pirmuosius savo pasirodymus aukštesniame lygyje vertino Jokubaitis. Kas tas Jokubaitis? Į „Žalgirio“ sistemą praėjusią vasarą įsiliejęs gynėjas yra kilęs iš Mažeikių, o krepšinio įgūdžių sėmėsi Klaipėdoje, kuomet lankė Vlado Knašiaus krepšinio mokyklą. Uostamiestyje tobulėjusiam žaidėjui dėmesio netrūko. Jis buvo kviečiamas į jaunučių rinktines, stebimas užsienio skautų, o Lietuvos specialistai ne kartą gynėją įvardijo kaip vieną perspektyviausių šalies jaunuolių. Galiausiai praėjusiais metais Jokubaitis buvo iškviestas į Kauną, kur sulaukė Tomo Masiulio kvietimo ginti „Žalgirio“ jaunimo komandos garbę Eurolygos turnyre. Visos kortos sužibėjusiam Jokubaičiui sukrito taip, kad tas turnyras jam tapo raktu į „Žalgirio“ piramidę. „Pamenu, tada su tėvais atvykau į Kauną, man viską čia aprodė. Iškart mačiau, kad pasitaikė labai geros sąlygos. Net nedvejojau. Čia gera sistema, gerai dirbama su jaunimu. Nebuvo net minties, kad Kaune gali būti kuo nors blogai. Buvo ir kitų pasiūlymų, bet jie nebuvo verti dėmesio. Tai – užsienio komandų pasiūlymai“, – pasakojo Jokubaitis. Jaunojo talento viliones prisiminė ir „Žalgirio“ dublerius treniruojantis Masiulis. „Roką mes žinojome, jį stebėjome jau nuo 16-mečių rinktinės, domėjomės, kaip jis žaidžia, – tinklalapiui „BasketNews.lt“ pasakojo strategas. – Ir tėvai, ir jis pats labai norėjo į Kauną. Palyginus su kitais tokio lygio jaunaisiais žaidėjais, nebuvo didelių diskusijų su agentu, buvo lengva sutarti. Rokas iš tų, kurie žino, ko nori, o su tokiais dirbti yra lengviausia. Jis niekur nesiblaško, net nepaisant to, kad prieš atvykstant į Kauną turėjo nemažai kitų pasiūlymų.“ Taip kauniečiai prisiviliojo žuvį, kuri jaunimo lygyje buvo itin geidžiama. Tiesa, jau visai netrukus aplinkinių dedamas viltis Jokubaičiui reikėjo pateisinti, o tai žaidėjui sekėsi visai užtikrintai. Įžaidėjui Mezon NKL pirmenybėse debiutiniais metais sekėsi neblogai, tačiau iki šiol ryškiausiai Jokubaičio žvaigždė suspindo… Prienuose. „Žalgirio“ dubleriai sausio mėnesį buvo pakviesti sudalyvauti LaVaro Ballo rengtame „Big Baller Challenge“ turnyre, kur žaidžiant su Prienų–Birštono „Vytauto“ ekipa pagrindiniu oponentu Jokubaičiui buvo garsusis LaMelo. Vakarą, kuomet visos prožektorių šviesos buvo užsakytos Ballų šeimynai, jų dėmesį netikėtai susigrobė smulkus vaikinukas žaliais marškinėliais, tą vakarą pelnęs 31 tašką. Ir tuomet Jokubaitis turėjo galimybę pirmą kartą gyvenime pajausti, ką reiškia išties didelis dėmesys. Didžiąją straipsnio dalį tuomet po rungtynių būtent jam skyrė JAV sporto gigantas ESPN, Jokubaitį vertinant kaip „NBA lygio medžiagą“. Dėmesį 17-metis pajautė ir asmeniniame gyvenime, kuomet netikėtai šoktelėjo sekėjų skaičius jo „Instagram“ paskyroje. Dabar jis siekia 2,9 tūkst. Būtų logiška, jei tokie dalykai išaugintų sparnus krepšininkui, kuris dar net nėra baigęs mokyklos. „Taip nenutiko, jis nesužvaigždėjo, – dabar pasakoja Masiulis. – Į viską jis reagavo tikrai normaliai. Tiesa, Rokas nebuvo prie to pratęs, o viskas klostėsi taip, kad po tų Prienų rungtynių mums kaip tik vyko jaunimo Eurolygos turnyras Kaune, kur jam sekėsi sunkiau. Jis gavo dėmesio, kurio anksčiau nebuvo turėjęs, bet tai yra patirtis, o norint eiti į viršų, turi tai praeiti. Rokas nėra kvailas, galbūt tuomet jam buvo dėl to sunkiau, bet iš esmės, jis nesužvaigždėjo. Šypsosi, akys dega – viskas yra.“ Masiulio prisimintas Eurolygos jaunimo atrankos turnyras kauniečiams iš tikrųjų baigėsi skaudžiai. „Žalgirio“ dubleriai sausio mėnesį savo arenoje suklupo turnyro pusfinalyje, o tai reiškia, kad pagrindinis tikslas liko nepasiektas – kauniečiai į finalinį etapą Belgrade nevyks. Kaip ir iš komandos, nemažai tame turnyre buvo tikimasi ir iš Jokubaičio. Visgi dabar trenerio žodžius dar kartą prisiminęs Jokubaitis juos priima kaip tiesą. „Negaliu neigti. Buvau vienas komandos lyderių, o likome jos neatvedę į pirmą vietą. Tai liūdina ir gali būti, kad koją kišo ir tas dėmesys. Pats nejaučiau, bet yra tokie dalykai kaip psichologija, gal perdegiau… “ – dėstė Jokubaitis. Nuotr. BasketNews.lt/D.Lukšta 190 cm ūgio Jokubaitis – kairiarankis atakų organizatorius, labiausiai vertinamas dėl įžaidėjo savybių, gebėjimo jausti komandos draugus, matyti aikštelę. Gynėjas gerai jaučiasi žaisdamas du prieš du, nebijo imtis atsakomybės tiek atakas baigiant pačiam, tiek ir kuriant progas kitiems. Tiesa, tobulintina Jokubaičio vieta yra laikoma gynyba. Tai pastebi ne tik jis pats, bet ir Jasikevičius, nuolat iš jaunuolio reikalaujantis kibumo. „Suprantu, kad kas be ko, man reikia gerinti gynybą, čia reikia pasitempti, turiu būti kietesnis. Su tritaškiu taip pat turiu dirbti, noriu įgauti stabilesnį metimą. Jaučiu, kad turiu trūkumų ir su dešine ranka, varžovai pasigina kibiau ir matosi spragų. Viskas ateis su laiku, dabar dirbu ir stengiuosi“, – neslėpdamas savo problemas vardijo perspektyvus krepšininkas. Komandos žvaigždžių įtaka Jokubaitis „Žalgirio“ rūbinės duris pirmą kartą pravėrė dar praėjusios vasaros pabaigoje. Tos pačios vasaros, kurią su „Žalgiriu“ mažeikiškis sukirto rankomis ir atvyko iš RKL komandos. Tuomet dar 16-metis žaidėjas gavo kvietimą su pagrindine komanda ne tik ruoštis sezonui Kaune, bet ir vykti į treniruočių stovyklą Turkijoje. „Žalgirio“ trenerių štabas jau tuomet kalbėjosi, kad jaunasis gynėjas iš tiesų yra vertas dėmesio. „Pagrindinės ekipos treniruotėse jis jau tuomet atrodė neblogai. Ne veltui Jasikevičius stebi jį, giria jo mąstymą aikštelėje. Jo akys dega, Rokas uoliai dirba ir išties stengiasi“, – prisiminė Masiulis. Šansų padirbėti Eurolygos ekipos treniruotėse Jokubaitis sulaukė ir vėliau, jau prasidėjus sezonui. Tuomet traumų buvo kamuotas Dee Bostas, todėl „Žalgirio“ gynėjų grandžiai bent jau treniruotėse tąkart žūtbūt reikėjo papildymo. Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Vos 11 klasę lankyti pradėjęs jaunuolis tuomet prakaitą liejo su Lietuvos čempionais. Tikriausiai net nereikia sakyti, jog jaunajam atakų organizatoriui didžiausią įspūdį paliko „Žalgirio“ vyriausiasis treneris. „Kai ateinu į šios komandos treniruotes, susikaupimas toks… Na, dubleriuose susikaupimas visuomet yra, bet kai ateini čia, yra tokie treneriai, o dar Jasikevičius nori visų tų detalių, tai tikrai verčia susikaupti. Tuo jo treniruotės man ir patinka. Nėra laiko, nėra jokios galimybės pasitaupyti, nepersistengti. Viską reikia atlikti 100 proc., kadangi iš tavęs reikalaujama tik maksimumo“, – susižavėjimo neslėpė Jokubaitis. Tiesa, įspūdį jam darė ne tik darbas su Jasikevičiumi. Dabar šviežiausiu komandos papildymu „Betsafe-LKL“ kovoms tapęs Jokubaitis neslepia, kad nejauku buvo ir prieš klubo simbolį Jankūną. Iškalbingas faktas – kai pastarasis 2003-iaisiais pats debiutavo pagrindinėje „Žalgirio“ komandoje, Jokubaičiui tuomet buvo treji. „Kai Jankūnas ant suolelio ar aikštelėje, jausmas toks labai įdomus… Visada stebiu jį Eurolygoje, Paulius labai stebina savo žaidimu, o dabar štai, šalia sėdi ant suolelio, dalina patarimus. Super jausmas“, – pasakojo krepšininkas Žalgiriečiai pašiepė jaunąjį naujoką Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Beje, tas pats Jokubaičio autoritetu laikomas Jankūnas su kitais komandos draugais pirmadienį nepraleido progos iš jauniausio ekipos žaidėjo draugiškai pasišaipyti. Prieš mačą su „Juventus“ žalgiriečiai turėjo tradiciškai paeiliui išbėgti pro tunelį į aikštelę. Jokubaitis komandos krepšininkų rikiuotėje buvo pastatytas pirmas, ir netrukus nubėgo aikštelės centro link. Tiesa, nubėgo vienas – visi „Žalgirio“ žaidėjai liko stovėti vietoje, taip 17-mečiui talentui iškrėsdami pokštą ir patys pratrūkę juokais. Pirmasis krikštas komandoje. „Esu ne kartą matęs, kad tokie dalykai vyksta NBA, bet net minties neturėjau, kad mane čia gali taip prigauti. Prisipažinsiu, buvo truputį nejauku, bet tuomet Jankūnas sakė, kad esu naujokas, o jiems šie dalykai įprasti. Apskritai, komandoje atmosfera – puiki. Čia žaidėjai žino laiką dirbti, bet moka ir papokštauti, kaip kad ir iš manęs dabar (juokiasi – aut.). Čia jaučiuosi lyg savas“, – džiaugėsi Jokubaitis. „Žalgiriui“ „Betsafe-LKL“ reguliariajame sezone liko sužaisti viso labo vienas rungtynes – su Prienų–Birštono „Vytautu“. Labai tikėtina, kad Jokubaitis savo šanso sulauks ir šioje akistatoje, tačiau taip pat tikėtina, kad jaunuoliui tai bus paskutinės arba vienos paskutiniųjų šio sezono rungtynių. Dabartinė kauniečių situacija vietiniame fronte Jokubaičiui yra tarsi šiltnamio sąlygos parodyti save ir apšilti kojas. Pirmiausiai, „Žalgiris“ reguliariajame sezone tikrai finišuos pirmas, todėl paskutinės rungtynės klubui nieko nebereiškia. Antra, rungtyniaujant tokiu intensyviu grafiku, komandą Eurolygos finalo ketvertui ruošiantis Jasikevičius nori pailsinti savo lyderius, todėl daugiau progų gauna jaunimas. Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas Vis dėlto tokių savo šanso tykančių „Žalgiryje“ ir be Jokubaičio yra ne vienas – Martynas Sajus, Gytis Masiulis bei Martynas Arlauskas. „Betsafe-LKL“ atkrintamosiose „Žalgirio“ laukia Kėdainių „Nevėžio“ barjeras. Galbūt savo šanso Jokubaitis dar galėtų tikėtis ir bent vienose šios serijos rungtynėse, tačiau vėlesniuose šalies pirmenybių etapuose ir, juolab, Eurolygos finalo ketverte, galimybių būti registruojamam jaunuoliui tikėtis veikiausiai bus naivu. Tiesa, daugiau progų atsikąsti aukštesnio lygio kovų Jokubaitis ko gero gaus kitą sezoną, „BasketNews.lt“ žiniomis įžaidėjas nuo rudens turėtų gauti dvigubą licenciją žaidimui tiek su dublerių, tiek ir pagrindine ekipa. Jokubaitis nuo vasaros savo progreso kelyje jau spėjo žengti ne vieną rimtą žingsnį – per metus jis debiutavo tiek Mezon NKL, tiek ir „Betsafe-LKL“ čempionatuose, sulaukė didelio tarptautinio dėmesio ir svarbiausia – sparčiai kovoja dėl savo pozicijų „Žalgirio“ sistemoje. Fantastiškas sezonas? „Iš dalies taip. Visgi galvos į viršų neverčiu, o ir mokykloje vaikštau paprastai, ten yra kitų reikalų, – nusijuokė Jokubaitis. – Džiaugiuosi tiesiog savyje, kad esu šioje sistemoje. Labai smagu, kad dėl to palaiko šeima ir draugai. Ir viskas, to man tereikia.“

BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Šarūnas Jasikevičius pasiuntė įspėjamąją žinutę nežibėjusiam jaunimui Legionieriams poilsio davęs „Žalgiris“ po ilgosios pertraukos nubloškė „Juventus“ Žalgiriečiai tarpusavyje išsirinko labiausiai savimi besirūpinantį žaidėją ir blogiausią aktorių Šarūnas Jasikevičius: apie nesikeliamus tarpinius tikslus ir darbą NBA Skandalingąjį Romanovą prisiminęs Motiejūnas: „Jis naktimis tikrino, ar nesu pas priešus“ Jasikevičius po rungtynių gyrė Jokubaičio puolimo įgūdžius ir užsiminė apie Micičiaus traumelę Rodyti komentarus Adekvatus Pries gimstant Jokubaiciui, Udrih jau buvo spejas 5 rungtynes eurolygoje solusti, ir ne kaip statistas :) Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Jons Nu super straipsnis, su užkulisiais, sėkmės :)



--

parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt Įvertinimas: Nėra (vertina tik prisijungę) Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti Prisijungti Vardas: Liko simbolių: Iš viso komentarų: 2

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.