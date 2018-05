LaMelo kirtis Virginijui Šeškui: „Treneris paleido gandus, jog esu tinginys“

ką xD

WTF, kad juk net jų pačių tame show Ball In The Family, jie patys parodo, kad Lamelo tinginys yra, ir ten šūdus valgantis, per naktis game'inantis.:D tai niekam net kitam nereikėjo to pasakyti, jei jūs patys tai atskleidžiate, ponai BALLAI XD