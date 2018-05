Šeškų pakeitęs Arlauskas apie Ballus: „Paaukojome sezoną“

Nuotr.:

Kiek netikėtai į Prienų–Birštono „Vytauto“ vyriausiojo trenerio poziciją paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse stojęs Mindaugas Arlauskas į spaudos konferencijos kambarį „Žalgirio“ arenoje įžengė kiek sutrikęs.

Rungtynių žaidėjas Gytis Masiulis Taškai 14 Naudingumas 23 Atkovoti kamuoliai 12 Perimti kamuoliai 2

„Kur man sėstis?“ – kukliai „Žalgirio“ atstovo spaudai paklausė specialistas.

Visgi gerokai užtikrintesnis jis buvo tuomet, kai prieš žiniasklaidą reikėjo sudėti visus baigiamuosius sezono akcentus, o ryškiausias iš jų, be abejonės, buvo Ballų šeimos atvykimas.

Garsiosios šeimynėlės iš Kalifornijos pagalba „Vytauto“ finansinei situacijai abejoti net nereikia. Dabar kalbama, kad prieniškiai jau praktiškai nusimetė didelį skolų šleifą ir kitą sezoną veikiausiai pradės jau neturint besivelkančių finansinių įsipareigojimų.

Visgi šioje istorijoje yra ir kita medalio pusė – įtaka komandos žaidimui.

Nereikia būti dideliu krepšinio specialistu, norint suprasti, kad dėmesio, žaidimo minučių ir laukinio „bėk ir mesk“ krepšinio ištroškusi šeima raktų į pergales „Vytauto“ ekipai atrasti tikrai nepadėjo. Kaip nepadėjo ir pašlijęs komandos mikroklimatas.

Galiausiai sezono pabaigoje į Prienus nutaikytos prožektorių šviesos išsijungė – visi Ballai susikrovę lagaminus patraukę atgal į JAV, o klubą paliko ir kiti legionieriai – Rashaunas Broadusas, Kervinas Bristolis bei Denisas Lukašovas.

„Vytautas“ „Betsafe-LKL“ pirmenybėse liko paskutinis ir pagal čempionato reglamentą, turėtų atsisveikinti su pirmenybėmis.

Tiesa, prieniškiai didžiąją sezono dalį nebuvo tokia patrankų mėsa, kokia ji buvo šį vakarą „Žalgirio“ arenoje, kauniečiams nusileidę didesniu nei pusšimčio taškų skirtumu (52:109).

Praėjusių „Vytauto“ šio sezono mačų kalendorius rodo ir sėkmingas sezono atkarpas, tokias kaip keturių pergalių serija lapkričio-gruodžio mėnesiais ar trys iš eilės laimėti susitikimai balandį.

Faktas kaip blynas – „Vytautas“ šį sezoną toks beviltiškas nebuvo. Pabrėžtinas akcentas – tokiu klubas nebuvo tada, kai LaMelo ir LiAngelo tandemo ekipoje arba nebuvo, arba jų vaidmenys komandoje buvo minimalūs.

Ar tai tik sutapimas?

„Vieno atsakymo čia nėra, – į tinklalapio „BasketNews.lt“ klausimą atsakyti pradėjo Arlauskas. – Be jų nebūtume gavę reikiamos finansinės paramos, komandai be jos gyventi būtų sunku. Kas liečia komandą, buvo tikrai daug bėdų, per tuos 4 mėnesius buvo daug sudėtingo proceso, kuris atsispindėjo ir rungtynėse. Buvo tiesiog paaukotas sezonas. Yra kaip yra.“

Tiesa, oficialiai „Vytautas“ pajėgiausiai šalies krepšinio lygai „sudie“ dar netaria. Pirmenybių vadovybė vis dar nėra paskelbusi Šakių „Vyčio“, kaip pilnavertės kito sezono čempionato komandos, o dėl painios finansinės veiklos griežtai įspėtas anksčiau buvo ir Kėdainių „Nevėžis“.

Egzistuoja nedidelė tikimybė, kad Prienų–Birštono ekipa kitą sezoną liks „Betsafe-LKL“. Tiesa, ta tikimybė tokia nedidelė, kad tokius šansus trenerio Arlausko išsireiškimas iliustravo itin taikliai.

„Viltis miršta paskutinė“, – tarė treneris.

Beje, net ir tokiame pesimistiniame rungtynių fone, laikinasis „Vytauto“ vyriausiasis treneris rado kuo pasidžiaugti. Pastarosiomis dienomis „Betsafe-LKL“ čempionate daug šansų reikštis gauna jo sūnus Martynas Arlauskas.

Šį vakarą 17-metis susitikimą baigė su 6 taškais ir 14 naudingumo balų.

„Įmetus tritaškį, net paplojau jam. Kalbant apie šį sezoną, jis toks dvejopas. Martynas pradėjo žaisti pagrindinėje komandoje, po to sezoną tęsė NKL, o galiausiai – moksleivių čempionate. Dabar vėl LKL, kur gauna pasireikšti. Gerai, kad dabar žaidžia.

Kaip tėvas, matau, ką jis daro tiek gerai, tiek ir blogai, bet akcentuoju tik blogesnius dalykus. Gal man kaip LaVarui reikia tik girti savo sūnų, kad jis pats geriausias? Bet aš ne toks. Su Martynu kalbamės apie tai, ką jam reikia taisyti, ką daryti kitaip kitose situacijose.“