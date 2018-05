Visų LKL klubų trenerių susitikime – strategų prašymas arbitrams dėl žaidėjų vaidybos

Nuotr.: Fotodiena.lt/J.Elinskas

Nuotr. Fotodiena.lt/J.Elinskas

LKL klubų treneriai ir teisėjai dalyvavo Kaune vykusiame susirinkime-seminare. LKL kasmet organizuoja bendrą trenerių ir teisėjų susirinkimą pasibaigus reguliariajam sezonui, kuriame diskutuojama apie sezono metu iškilusius klausimus, analizuojamos situacijos.

Vaizdo apžvalgą teisėjams ir treneriams parengė bei pristatė LKL teisėjų direktorius Algimantas Pavilonis bei Teisėjų asociacijos prezidentas Kęstutis Pilipauskas.

„Treneriai domėjosi teisėjavimo aspektais, kurie sezono metu kėlė daugiausia klausimų – tai skirtingos interpretacijos, užtvarų statymas, kontaktai, vaidyba, – susitikimo temas apibendrino Pavilonis. – Demonstravome klipus ir diskutavome, kaip epizodus mato treneriai ir teisėjai – buvo siekiama bendro sutarimo.“

Pasak LKL teisėjų direktoriaus, treneriai pasiūlė išplėsti skubios peržiūros sistemos (SPS) panaudojimo galimybę – siūlymai gali būti pateikti LKL valdybai, ši turėtų pakeitimus tvirtinti. Be to, treneriai atkreipė dėmesį į krepšininkų vaidybą, už kurią sportininkai dažnai lieka nebaudžiami.

Susitikime pateiktas pasiūlymas bausti krepšininkus už vaidybą, sankcijos turėtų būti įtrauktos į LKL nuostatus. Pavilonio iniciatyva šį sezoną LKL.LT puslapyje pristatyta rubrika „Teisėjo švilpukas“ – joje aistruoliai kiekvieną savaitę supažindinami su diskutuotinais „Betsafe–LKL“ rungtynių momentais.

LKL teisėjų direktorius šios rubrikos tikslus pristatė treneriams. „Susitikimas buvo dalykiškas ir profesionalus, – sakė Pavilonis. – Be to, turint tokius nuotaikingus trenerius bet kokie susitikimai neįmanomi be humoro.“